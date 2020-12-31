О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shirisha

Shirisha

Альбом  ·  2020

Diwali Special Song

#Фолк
Shirisha

Артист

Shirisha

Релиз Diwali Special Song

#

Название

Альбом

1

Трек Diwali Special Song

Diwali Special Song

Shirisha

Diwali Special Song

4:36

Информация о правообладателе: Svara Media
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gummadi Bathukamma Pata 2024
Gummadi Bathukamma Pata 20242024 · Сингл · VISHVANRAJ DS
Релиз Bava Na Bangarama
Bava Na Bangarama2023 · Сингл · Shirisha
Релиз Pachani Pairu
Pachani Pairu2023 · Сингл · Shirisha
Релиз Marisetla Undura Bava
Marisetla Undura Bava2023 · Сингл · Shirisha
Релиз Kottaku Ro Mava Tittaku Ro Mava
Kottaku Ro Mava Tittaku Ro Mava2023 · Сингл · Shirisha
Релиз Nindu Nindu Nimmala Kaada
Nindu Nindu Nimmala Kaada2023 · Сингл · Shirisha
Релиз O Pillago
O Pillago2021 · Сингл · Shirisha
Релиз Ugadi Aata Pata
Ugadi Aata Pata2021 · Альбом · Shirisha
Релиз Eppudeppudu Vastavani
Eppudeppudu Vastavani2021 · Сингл · Shirisha
Релиз Diwali Special Song
Diwali Special Song2020 · Альбом · Shirisha

Похожие артисты

Shirisha
Артист

Shirisha

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож