Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Bar Lounge

Bar Lounge

,

The Chillout Lounge

,

Electro Ambient

Альбом  ·  2020

Soft Summer Electro Music

#Поп
Bar Lounge

Артист

Bar Lounge

Релиз Soft Summer Electro Music

#

Название

Альбом

1

Трек Ultramarine

Ultramarine

giacomo bondi

Soft Summer Electro Music

4:00

2

Трек Voie Pompidou

Voie Pompidou

Francesco Demegni

Soft Summer Electro Music

4:29

3

Трек Martino Cafe

Martino Cafe

giacomo bondi

,

Gabrielle Chiararo

Soft Summer Electro Music

4:40

4

Трек Traveling

Traveling

GYSNOIZE

Soft Summer Electro Music

3:35

5

Трек Bon voyage

Bon voyage

Nicola Giunta

Soft Summer Electro Music

3:18

6

Трек Third Floor

Third Floor

J Tizzle

Soft Summer Electro Music

3:12

7

Трек Antartica

Antartica

giacomo bondi

Soft Summer Electro Music

2:29

8

Трек Connection

Connection

Ihor Maystruk

Soft Summer Electro Music

3:38

9

Трек Caribbean Beaches

Caribbean Beaches

Red Skin Noxe

Soft Summer Electro Music

5:05

10

Трек Enigmatic Voyager

Enigmatic Voyager

Vincenzo Ricca

Soft Summer Electro Music

2:21

11

Трек Paranoid Night

Paranoid Night

Brass

Soft Summer Electro Music

5:00

12

Трек Techno Leave

Techno Leave

Gaspare Bernardi

Soft Summer Electro Music

5:32

13

Трек Infinity

Infinity

Brass

Soft Summer Electro Music

4:45

14

Трек In Your Lips

In Your Lips

St Project

Soft Summer Electro Music

3:03

15

Трек Enter Sandman (Chillout Lounge Version) [Metallica Cover]

Enter Sandman (Chillout Lounge Version) [Metallica Cover]

Eternal Sounds

Soft Summer Electro Music

4:02

16

Трек Open Cafe Le Cox

Open Cafe Le Cox

Francesco Demegni

Soft Summer Electro Music

3:32

17

Трек House Interlude

House Interlude

Gregory Bonino

Soft Summer Electro Music

2:31

18

Трек Forest Dream

Forest Dream

DST Project

Soft Summer Electro Music

9:44

19

Трек A Night in Goa

A Night in Goa

Andrea Cardillo

Soft Summer Electro Music

4:30

20

Трек Same Love

Same Love

GYSNOIZE

Soft Summer Electro Music

4:00

21

Трек My Kite

My Kite

Piqued Jacks

Soft Summer Electro Music

4:31

22

Трек Edge of Heaven

Edge of Heaven

GYSNOIZE

Soft Summer Electro Music

4:44

23

Трек Beach Waves

Beach Waves

Piero

Soft Summer Electro Music

5:36

24

Трек Sine Waves On the Sea

Sine Waves On the Sea

Vibraphile

Soft Summer Electro Music

3:54

25

Трек Night Trips

Night Trips

Vincenzo Ricca

Soft Summer Electro Music

4:20

26

Трек Life

Life

GYSNOIZE

Soft Summer Electro Music

3:56

27

Трек Da Samba

Da Samba

Darshan

Soft Summer Electro Music

5:06

28

Трек New York Groove

New York Groove

DJ Teknotonik

Soft Summer Electro Music

4:37

29

Трек Inside the News

Inside the News

Brass

Soft Summer Electro Music

4:08

Информация о правообладателе: Contact Productions
