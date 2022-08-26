О нас

Rolando Ochoa

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Альбом  ·  2022

Día del Martinismo

#Латинская
Rolando Ochoa

Артист

Rolando Ochoa

Релиз Día del Martinismo

#

Название

Альбом

1

Трек Sin Ti No Tengo Nada

Sin Ti No Tengo Nada

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:08

2

Трек De Mil A Cien

De Mil A Cien

Zona 8 R

,

Rolando Ochoa

Día del Martinismo

5:10

3

Трек Linda

Linda

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:38

4

Трек Cosa De Locos

Cosa De Locos

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

5:31

5

Трек 20 Vidas Más

20 Vidas Más

Zona 8 R

,

Rolando Ochoa

Día del Martinismo

4:55

6

Трек La Mini Mini

La Mini Mini

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:20

7

Трек El Complemento De Mi Vida

El Complemento De Mi Vida

Zona 8 R

,

Rolando Ochoa

Día del Martinismo

4:21

8

Трек Abrete

Abrete

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

5:30

9

Трек Punto Final

Punto Final

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:42

10

Трек Diez Razones Para Amarte

Diez Razones Para Amarte

Zona 8 R

,

Rolando Ochoa

Día del Martinismo

5:10

11

Трек El Látigo

El Látigo

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:13

12

Трек O Te Acuso Con Dios

O Te Acuso Con Dios

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:23

13

Трек En Cuerpo Y Alma

En Cuerpo Y Alma

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

7:33

14

Трек La Fundillo Loco

La Fundillo Loco

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

4:57

15

Трек Labios Negros

Labios Negros

Zona 8 R

,

Rolando Ochoa

Día del Martinismo

4:35

16

Трек El Terremoto

El Terremoto

Rolando Ochoa

,

Zona 8 R

Día del Martinismo

6:50

Информация о правообладателе: Rolando Ochoa
