Tunay Bozyiğit

Tunay Bozyiğit

Альбом  ·  2022

Seyduna Şiirleri

#Со всего мира
Tunay Bozyiğit

Артист

Tunay Bozyiğit

Релиз Seyduna Şiirleri

#

Название

Альбом

1

Трек Sazımın Ağzı Mezardır

Sazımın Ağzı Mezardır

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:07

2

Трек Yalnızlığım

Yalnızlığım

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

5:48

3

Трек Kömür Gülü Gözlerinin Ateşi

Kömür Gülü Gözlerinin Ateşi

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

5:12

4

Трек Yüzün Okunmuyor

Yüzün Okunmuyor

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:07

5

Трек Al Götür

Al Götür

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:59

6

Трек Sana Geldim

Sana Geldim

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

1:32

7

Трек Bahara Yenildiler

Bahara Yenildiler

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

1:55

8

Трек Hadi Gülümse

Hadi Gülümse

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:29

9

Трек Sonbahar

Sonbahar

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:50

10

Трек Yitik Öykü

Yitik Öykü

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:04

11

Трек İşçi Arılarıyız Aşkın

İşçi Arılarıyız Aşkın

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

1:55

12

Трек Kıyı Artık Hazan Sarışını

Kıyı Artık Hazan Sarışını

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

4:29

13

Трек Yalnızlığın Yazgısı

Yalnızlığın Yazgısı

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:53

14

Трек Ellerimde Emeğim

Ellerimde Emeğim

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

4:09

15

Трек Beyoğlu Değirmen

Beyoğlu Değirmen

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

1:54

16

Трек Yalnızlık Bende Ustalaştı

Yalnızlık Bende Ustalaştı

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

3:00

17

Трек Peralaştık

Peralaştık

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

4:10

18

Трек Bedesten

Bedesten

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:56

19

Трек Yüreğin Gizlisindedir Dilin

Yüreğin Gizlisindedir Dilin

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:51

20

Трек Şair Kusrum

Şair Kusrum

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:07

21

Трек Ah Kalbim

Ah Kalbim

Tunay Bozyiğit

Seyduna Şiirleri

2:53

Информация о правообладателе: Arpej Yapım
