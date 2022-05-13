О нас

Zekai Tunca

Zekai Tunca

Альбом  ·  2022

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

#Со всего мира
Zekai Tunca

Артист

Zekai Tunca

Релиз Gönlümüzdeki Şarkılar 3

#

Название

Альбом

1

Трек Dil Verdiğin Ol Çeşm-i Siyah (Hüzzam)

Dil Verdiğin Ol Çeşm-i Siyah (Hüzzam)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:35

2

Трек Gam Ederiz Saki (Hüzzam)

Gam Ederiz Saki (Hüzzam)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

2:55

3

Трек Ey Gönül Döndün Nihayet (Rast)

Ey Gönül Döndün Nihayet (Rast)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:00

4

Трек Haber Ver Ey Saba (Acem Aşiran)

Haber Ver Ey Saba (Acem Aşiran)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:56

5

Трек Unutmadım Seni Ben (Karcığar)

Unutmadım Seni Ben (Karcığar)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

4:09

6

Трек Neden Böylesine Geç (Hüzzam)

Neden Böylesine Geç (Hüzzam)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:33

7

Трек Gelmedin Bir Kereden Mada (Uşşak)

Gelmedin Bir Kereden Mada (Uşşak)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

2:24

8

Трек Bir Gönül Hikayesi (Uşşak)

Bir Gönül Hikayesi (Uşşak)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:47

9

Трек Gam Zedeyim Deva Bulmam (Uşşak)

Gam Zedeyim Deva Bulmam (Uşşak)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:32

10

Трек Yürü Dilber Yürü (Uşşak)

Yürü Dilber Yürü (Uşşak)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

1:37

11

Трек İllede Mavili (Mahur Makamı)

İllede Mavili (Mahur Makamı)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:02

12

Трек Bin Dereden Sular Getirme (Nihavend)

Bin Dereden Sular Getirme (Nihavend)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

4:16

13

Трек Bülbül Gibi Pür Oldu (Hicazkar)

Bülbül Gibi Pür Oldu (Hicazkar)

Zekai Tunca

Gönlümüzdeki Şarkılar 3

3:50

Информация о правообладателе: Özmüzik Plakçılık ve Kasetçilik
