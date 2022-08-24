О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2022

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

#Со всего мира
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

#

Название

Альбом

1

Трек Ghalin Lotangan

Ghalin Lotangan

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:07

2

Трек Vakratunda Mahakay

Vakratunda Mahakay

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

2:11

3

Трек Ganesh Aarti - Shendur Lal Chadhayo

Ganesh Aarti - Shendur Lal Chadhayo

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:39

4

Трек Ganpati Aarti - Sukhkarta Dukhaharta

Ganpati Aarti - Sukhkarta Dukhaharta

Prathamesh Laghate

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:36

5

Трек Sada Sarvada - Shloka

Sada Sarvada - Shloka

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

0:53

6

Трек Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganeshji Ki Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh - Ganeshji Ki Aarti

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

2:31

7

Трек Ganesh Mantra

Ganesh Mantra

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

0:47

8

Трек Ganesh Atharvashirshya

Ganesh Atharvashirshya

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

51:50

9

Трек Vighneshwar Suprabhatam

Vighneshwar Suprabhatam

Rajalakshmee Sanjay

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

22:31

10

Трек Ganesh Chalisa

Ganesh Chalisa

Dhananjay Mhaskar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

10:23

11

Трек Jai Ganesh Deva

Jai Ganesh Deva

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

2:13

12

Трек Undaravar Baisoni

Undaravar Baisoni

Nachiket Lele

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:53

13

Трек Vinayaka Stuti

Vinayaka Stuti

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

11:28

14

Трек Ganpati Stotra

Ganpati Stotra

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

14:56

15

Трек Ganesh Ashtakam Stotra

Ganesh Ashtakam Stotra

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

4:01

16

Трек Santan Ganpati Stotra 11 Times

Santan Ganpati Stotra 11 Times

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

17:52

17

Трек Gananayak Ashtakam

Gananayak Ashtakam

Sujata Iyer

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:07

18

Трек Agajanana Padmarkam - Ganesh Stuti

Agajanana Padmarkam - Ganesh Stuti

Sujata Iyer

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

4:58

19

Трек Ganapati Stotram - Adi Shankaracharya

Ganapati Stotram - Adi Shankaracharya

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:18

20

Трек Ganesh Bhujangam

Ganesh Bhujangam

Mangesh Borgaonkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

4:05

21

Трек Panchashloki Ganesh Puranam

Panchashloki Ganesh Puranam

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:57

22

Трек Pranamya Shirsa Devam

Pranamya Shirsa Devam

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:22

23

Трек Mantra Pushpanjali

Mantra Pushpanjali

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:02

24

Трек Mudakaratha Modakam

Mudakaratha Modakam

Rajalakshmee Sanjay

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

6:59

25

Трек Mangalmurti Aarti

Mangalmurti Aarti

Ketaki Bhave-Joshi

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

2:09

26

Трек Ya Ya Ganaraya

Ya Ya Ganaraya

Sanjeevani Bhelande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

4:39

27

Трек Vathapi Ganapathim

Vathapi Ganapathim

Rajalakshmee Sanjay

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

5:38

28

Трек Maha Ganapthim Manasa Smarami

Maha Ganapthim Manasa Smarami

Rajalakshmee Sanjay

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

4:06

29

Трек Ganesh Mantra - Ganjananam Bhuta Ganadi

Ganesh Mantra - Ganjananam Bhuta Ganadi

Rajalakshmee Sanjay

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

3:16

30

Трек Om Gan Ganpataye Namah by Brahmins

Om Gan Ganpataye Namah by Brahmins

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:24

31

Трек Mangalmurti Aarti - Nana Parimal Durva

Mangalmurti Aarti - Nana Parimal Durva

Shamika Bhide

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

1:33

32

Трек Ganesh Gayatri Mantra (Ekdantay Vidmahe)

Ganesh Gayatri Mantra (Ekdantay Vidmahe)

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

5:03

33

Трек Brahamanaspati Suktam - Ganpati Suktam

Brahamanaspati Suktam - Ganpati Suktam

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

2:47

34

Трек Swasti Shree Gananayakam Gajamukham

Swasti Shree Gananayakam Gajamukham

Dhanashree Deshpande

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

5:58

35

Трек Ganpati Stotram 11 Times

Ganpati Stotram 11 Times

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

33:20

36

Трек Ganesh Dwadashanaam Stotram 11 Times

Ganesh Dwadashanaam Stotram 11 Times

Susmirata Dawalkar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

20:48

37

Трек Twameva Mata Cha Pita Twameva

Twameva Mata Cha Pita Twameva

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

22:56

38

Трек Shodash Ganapati Stavam 21 Times

Shodash Ganapati Stavam 21 Times

Vishwajeet Borwankar

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

28:16

39

Трек Ganesh Namavali - 108 Names of Ganesh

Ganesh Namavali - 108 Names of Ganesh

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

16:51

40

Трек Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vakratunda Mahakay - 108 Times

Vighnesh Ghanapaathi

,

Gurumurthi Bhat

,

Shridhara Bhat (Vedadhara)

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

30:08

41

Трек Om Gan Ganpataye Namah - 108 Times

Om Gan Ganpataye Namah - 108 Times

Ketan Patwardhan

Shri Ganesh Chaturthi Special - Popular Tracks

11:20

Информация о правообладателе: Rajshri Soul
