Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
Альбом · 2008
Лев Власенко исполняет Бетховена
Название
Альбом
1
Лев Власенко исполняет Бетховена
7:20
2
Лев Власенко исполняет Бетховена
8:12
3
Лев Власенко исполняет Бетховена
4:04
4
Лев Власенко исполняет Бетховена
6:47
5
Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": I. Grave - Allegro di molto e con brio
Лев Власенко исполняет Бетховена
8:11
6
Лев Власенко исполняет Бетховена
5:19
7
Лев Власенко исполняет Бетховена
4:26
8
Лев Власенко исполняет Бетховена
8:11
9
Лев Власенко исполняет Бетховена
7:12
