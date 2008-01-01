О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Лев Власенко

Лев Власенко

Альбом  ·  2008

Лев Власенко исполняет Бетховена

#Классическая

1 лайк

Лев Власенко

Артист

Лев Власенко

Релиз Лев Власенко исполняет Бетховена

#

Название

Альбом

1

Трек Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: I. Allegro

Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: I. Allegro

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

7:20

2

Трек Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: II. Largo appassionato

Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: II. Largo appassionato

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

8:12

3

Трек Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: III. Scherzo - Allegretto

Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: III. Scherzo - Allegretto

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

4:04

4

Трек Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: IV. Rondo - Grazioso

Соната для фортепиано No. 2 ля минор, соч. 2: IV. Rondo - Grazioso

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

6:47

5

Трек Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": I. Grave - Allegro di molto e con brio

Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": I. Grave - Allegro di molto e con brio

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

8:11

6

Трек Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": II. Adagio cantabile

Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": II. Adagio cantabile

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

5:19

7

Трек Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": III. Rondo - Allegro

Соната для фортепиано No. 8 до минор, соч. 13 "Патетическая": III. Rondo - Allegro

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

4:26

8

Трек Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": I. Largo - Allegro

Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": I. Largo - Allegro

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

8:11

9

Трек Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": II. Adagio

Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": II. Adagio

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

7:12

10

Трек Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": III. Allegretto

Соната для фортепиано No. 17 ре минор, соч. 31 No. 2 "Буря": III. Allegretto

Лев Власенко

Лев Власенко исполняет Бетховена

5:59

Информация о правообладателе: АО "Фирма Мелодия"
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Лев Власенко исполняет Бетховена
Лев Власенко исполняет Бетховена2008 · Альбом · Лев Власенко
Релиз Лев Власенко исполняет Листа
Лев Власенко исполняет Листа2008 · Альбом · Лев Власенко

Похожие альбомы

Релиз В темноте
В темноте2022 · Сингл · Территория Тишины
Релиз Дверь
Дверь2022 · Сингл · Нелли Барыкина
Релиз J.S. Bach: Works for Guitar
J.S. Bach: Works for Guitar2014 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Bach: Cantates pour Luther, BWV 76, 79 & 80
Bach: Cantates pour Luther, BWV 76, 79 & 802018 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Nervous March 2019: DJ Mix
Nervous March 2019: DJ Mix2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 247
Johann Sebastian Bach: Markus-Passion BWV 2472014 · Сингл · Hannoversche Hofkapelle
Релиз Klasične Božićne Pjesme
Klasične Božićne Pjesme2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Эдит Пиаф
Эдит Пиаф2022 · Альбом · Various Artists
Релиз To Duration. A Tribute to Peter Handke (Original Motion Picture Soundtrack)
To Duration. A Tribute to Peter Handke (Original Motion Picture Soundtrack)2022 · Сингл · Remo Anzovino
Релиз Russian Treasures
Russian Treasures2017 · Альбом · Casal Quartett
Релиз Питер
Питер2025 · Сингл · Юлия Листопад
Релиз The Best Sci-Fi Theme Tunes
The Best Sci-Fi Theme Tunes2006 · Альбом · The Big Screen Orchestra
Релиз Don Giovanni
Don Giovanni2003 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Sergei Rachmaninoff -Etudes - Tableux; Tchaikovsky - Symphony No. 4
Sergei Rachmaninoff -Etudes - Tableux; Tchaikovsky - Symphony No. 42008 · Альбом · Yuri Simonov

Похожие артисты

Лев Власенко
Артист

Лев Власенко

Vladimir Ponkin
Артист

Vladimir Ponkin

Генрих Фридгейм
Артист

Генрих Фридгейм

Виктория Постникова
Артист

Виктория Постникова

Виктор Пикайзен
Артист

Виктор Пикайзен

Rachmaninoff International Orchestra
Артист

Rachmaninoff International Orchestra

Дмитрий Китаенко
Артист

Дмитрий Китаенко

Antonio Pappano
Артист

Antonio Pappano

Николай Аносов
Артист

Николай Аносов

Gabriele Santini
Артист

Gabriele Santini

Julianne Baird
Артист

Julianne Baird

Sándor Kónya
Артист

Sándor Kónya

Саулюс Сондецкис
Артист

Саулюс Сондецкис