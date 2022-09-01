О нас

FORKSTAR

FORKSTAR

Сингл  ·  2022

Динозавр

#Альтернативный рок
FORKSTAR

Артист

FORKSTAR

Релиз Динозавр

#

Название

Альбом

1

Трек Динозавр

Динозавр

FORKSTAR

Динозавр

2:28

Информация о правообладателе: VL records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Remains Funk
Remains Funk2025 · Сингл · FORKSTAR
Релиз Ва-банк
Ва-банк2024 · Сингл · FORKSTAR
Релиз Динозавр
Динозавр2022 · Сингл · FORKSTAR
Релиз Дороже золота
Дороже золота2021 · Альбом · FORKSTAR
Релиз Вспышка
Вспышка2021 · Альбом · FORKSTAR
Релиз вся правда
вся правда2020 · Альбом · FORKSTAR
Релиз бэст фрэндс
бэст фрэндс2020 · Альбом · FORKSTAR
Релиз Так надо
Так надо2020 · Альбом · FORKSTAR
Релиз Takeoff
Takeoff2020 · Сингл · FORKSTAR
Релиз Умираем заживо
Умираем заживо2020 · Альбом · FORKSTAR
Релиз Ты не знаешь этот вкус
Ты не знаешь этот вкус2020 · Альбом · FORKSTAR

FORKSTAR
Артист

FORKSTAR

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож