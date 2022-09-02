О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ NpcSize

DJ NpcSize

,

Mc GW

,

MC MN

Сингл  ·  2022

Só Ouve Safadeza

Контент 18+

#Электроника
DJ NpcSize

Артист

DJ NpcSize

Релиз Só Ouve Safadeza

#

Название

Альбом

1

Трек Só Ouve Safadeza

Só Ouve Safadeza

MC MN

,

Mc GW

,

DJ NpcSize

Só Ouve Safadeza

2:13

Информация о правообладателе: DJM Musics
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Baile das Sombras
Baile das Sombras2025 · Альбом · DJ NpcSize
Релиз Aguenta a Sessão de Soca Soca
Aguenta a Sessão de Soca Soca2025 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Golf Sufilmado
Golf Sufilmado2025 · Сингл · MC Vini VK
Релиз Barulhão do Rock
Barulhão do Rock2025 · Сингл · MC BN
Релиз Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar
Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Ultra Automotivo dos Envolvidos
Ultra Automotivo dos Envolvidos2024 · Сингл · Mc Pequeno Poeta
Релиз Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor
Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor2024 · Сингл · MC Yanca
Релиз E um Tal de Soca Soca Nela
E um Tal de Soca Soca Nela2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Patricinha Gasta Chinelo
Patricinha Gasta Chinelo2024 · Сингл · Iraqui ZL
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Cypher de Ladrão 2
Cypher de Ladrão 22023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Só Porque Virei Bandido
Só Porque Virei Bandido2023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Vem da Pros Cria de Sp
Vem da Pros Cria de Sp2023 · Сингл · MC Pogba

Похожие альбомы

Релиз Direto do Caos
Direto do Caos2024 · Сингл · DJ GRZS
Релиз VAMOS!
VAMOS!2023 · Сингл · MVDX
Релиз Звезда
Звезда2025 · Сингл · РуШ
Релиз миллениал дэнс
миллениал дэнс2022 · Сингл · аудиопацаны
Релиз Brazilian funk TAKATAKA
Brazilian funk TAKATAKA2023 · Альбом · S4nri0
Релиз Funk ou Phonk? Toma Sequência de Vapo Vapo
Funk ou Phonk? Toma Sequência de Vapo Vapo2023 · Сингл · MC Vuk Vuk
Релиз FUMAÇA DEMAIS
FUMAÇA DEMAIS2023 · Сингл · Scythermane
Релиз СИЯЙ
СИЯЙ2025 · Сингл · Tochka G
Релиз DRAKON
DRAKON2025 · Сингл · ZMAJOR
Релиз Vem pra Cá pro Baile Funk
Vem pra Cá pro Baile Funk2023 · Сингл · Dj dsk 085
Релиз FICANDO MALUCO
FICANDO MALUCO2025 · Сингл · NXGHT!
Релиз Кротовуха (Remix)
Кротовуха (Remix)2023 · Сингл · ПАНЦУШОТ
Релиз Happy Nation
Happy Nation2024 · Сингл · LXST GARDEN
Релиз Крит
Крит2020 · Сингл · Skurt

Похожие артисты

DJ NpcSize
Артист

DJ NpcSize

Mc mazzie
Артист

Mc mazzie

DJ Wizard
Артист

DJ Wizard

Nateki
Артист

Nateki

Lxkxs
Артист

Lxkxs

TRXVELER
Артист

TRXVELER

BLOODTHXRN
Артист

BLOODTHXRN

SXCREDMANE
Артист

SXCREDMANE

KUKURUZ
Артист

KUKURUZ

TRILTAPE
Артист

TRILTAPE

$werve
Артист

$werve

Dj Eryy Detona
Артист

Dj Eryy Detona

Ariis
Артист

Ariis