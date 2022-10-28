О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DUSK OF DELUSION

DUSK OF DELUSION

Альбом  ·  2022

COrollarian RObotic SYStem

Контент 18+

#Рок
DUSK OF DELUSION

Артист

DUSK OF DELUSION

Релиз COrollarian RObotic SYStem

#

Название

Альбом

1

Трек 09.04.2077

09.04.2077

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

0:50

2

Трек Shadow Workers

Shadow Workers

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

6:02

3

Трек The Snap

The Snap

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

3:23

4

Трек £1ONH€4RT_B4$T4RD

£1ONH€4RT_B4$T4RD

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

3:54

5

Трек Tinplate Soldiers

Tinplate Soldiers

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

4:19

6

Трек Legal Slaves

Legal Slaves

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

4:51

7

Трек Taking The Hit

Taking The Hit

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

3:51

8

Трек Market Street

Market Street

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

4:34

9

Трек The Hatred Confession

The Hatred Confession

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

5:26

10

Трек For The Flesh, Press Repeat

For The Flesh, Press Repeat

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

4:44

11

Трек Erotic Infusion

Erotic Infusion

DUSK OF DELUSION

COrollarian RObotic SYStem

5:00

Информация о правообладателе: Fantai’Zic
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Try Your Freedom
Try Your Freedom2023 · Сингл · DUSK OF DELUSION
Релиз COrollarian RObotic SYStem
COrollarian RObotic SYStem2022 · Альбом · DUSK OF DELUSION
Релиз Shadow Workers
Shadow Workers2022 · Сингл · DUSK OF DELUSION
Релиз World at War
World at War2021 · Альбом · DUSK OF DELUSION
Релиз Stars and Stripes
Stars and Stripes2021 · Альбом · DUSK OF DELUSION
Релиз (F)unfair
(F)unfair2018 · Альбом · DUSK OF DELUSION
Релиз Sharpest Cards
Sharpest Cards2018 · Альбом · DUSK OF DELUSION

Похожие альбомы

Релиз Мой герой
Мой герой2024 · Сингл · Маленький Оркестр Куинджи
Релиз hear things
hear things2013 · Альбом · CODE KUNST
Релиз Je Veux Te Voir
Je Veux Te Voir2006 · Сингл · Yelle
Релиз Jeong Ji Eun 2nd Single Album
Jeong Ji Eun 2nd Single Album2023 · Сингл · 马卓冰
Релиз TOKYO ICE
TOKYO ICE2025 · Сингл · Minjaeee
Релиз 你是我的乖乖
你是我的乖乖2024 · Сингл · 嘿人李逵Noisemakers
Релиз Help
Help2020 · Альбом · Duval Timothy
Релиз Spider-Man Homecoming - Main Theme
Spider-Man Homecoming - Main Theme2018 · Сингл · Geek Music
Релиз Megafauna
Megafauna2009 · Альбом · Yoga
Релиз The Magical Music of Disney
The Magical Music of Disney1995 · Альбом · Erich Kunzel
Релиз Фильмы на Blu-ray
Фильмы на Blu-ray2019 · Альбом · Райми
Релиз Phone Talk
Phone Talk2020 · Сингл · Gbabson
Релиз 'Esquizotrela'
'Esquizotrela'2023 · Сингл · Alewquizo
Релиз ライブキッズのための名曲集
ライブキッズのための名曲集2018 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

DUSK OF DELUSION
Артист

DUSK OF DELUSION

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож