Baby Walrus

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

Альбом  ·  2022

The Essential Songs For Kids

#Детская
Baby Walrus

Артист

Baby Walrus

Релиз The Essential Songs For Kids

#

Название

Альбом

1

Трек Incy Wincy Spider

Incy Wincy Spider

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:19

2

Трек She's A Jolly Good Fellow

She's A Jolly Good Fellow

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:32

3

Трек Shake Your Sillies

Shake Your Sillies

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:57

4

Трек Finger Family (Full Version)

Finger Family (Full Version)

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

6:59

5

Трек Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle Twinkle Little Star

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:26

6

Трек Five Little Monkeys

Five Little Monkeys

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:39

7

Трек Itsy Bitsy Spider

Itsy Bitsy Spider

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:18

8

Трек Baa Baa Black Sheep

Baa Baa Black Sheep

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:20

9

Трек Bingo

Bingo

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:12

10

Трек Row Your Boat

Row Your Boat

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:28

11

Трек If All The Raindrops

If All The Raindrops

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:53

12

Трек Five Little Puppies Jumping On The Bed

Five Little Puppies Jumping On The Bed

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

1:39

13

Трек Hey Diddle Diddle

Hey Diddle Diddle

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:22

14

Трек Baby Duck

Baby Duck

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:39

15

Трек Going To The Zoo

Going To The Zoo

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:51

16

Трек Camptown Races

Camptown Races

Baby Walrus

,

Nursery Rhymes and Kids Songs

The Essential Songs For Kids

2:38

Информация о правообладателе: Baby Walrus Entertainment
