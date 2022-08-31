О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

VENTGOFF

VENTGOFF

Сингл  ·  2022

Конец лета 2

#Альтернативный рок
VENTGOFF

Артист

VENTGOFF

Релиз Конец лета 2

#

Название

Альбом

1

Трек Конец лета 2 (Unplugged)

Конец лета 2 (Unplugged)

VENTGOFF

Конец лета 2

2:36

Информация о правообладателе: VL Records (RU)
Волна по релизу


