Ivano Palma

Ivano Palma

Сингл  ·  2022

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

#Классическая
Ivano Palma

Артист

Ivano Palma

Релиз Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

#

Название

Альбом

1

Трек Liebesträume, S. 541: No. 1 in A-Flat Minor, Hohe Liebe

Liebesträume, S. 541: No. 1 in A-Flat Minor, Hohe Liebe

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

7:21

2

Трек Liebesträume, S. 541: No. 2 in E Major, Seliger Tod

Liebesträume, S. 541: No. 2 in E Major, Seliger Tod

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

4:27

3

Трек Liebesträume, S. 541: No. 3 in A-Flat Major, Oh Lieb, so lang du lieben kannst

Liebesträume, S. 541: No. 3 in A-Flat Major, Oh Lieb, so lang du lieben kannst

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

5:27

4

Трек Piano Sonata No. 1, Op. 11: I. Un poco adagio - Allegro vivace

Piano Sonata No. 1, Op. 11: I. Un poco adagio - Allegro vivace

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

16:09

5

Трек Piano Sonata No. 1, Op. 11: II. Aria

Piano Sonata No. 1, Op. 11: II. Aria

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

4:21

6

Трек Piano Sonata No. 1, Op. 11: III. Scherzo e Intermezzo - Allegrissimo - Più allegro - Lento - Tempo primo

Piano Sonata No. 1, Op. 11: III. Scherzo e Intermezzo - Allegrissimo - Più allegro - Lento - Tempo primo

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

6:03

7

Трек Piano Sonata No. 1, Op. 11: IV. Finale - Allegro un poco maestoso

Piano Sonata No. 1, Op. 11: IV. Finale - Allegro un poco maestoso

Ivano Palma

Ivano Palma Plays Liszt and Schumann

14:03

Информация о правообладателе: Italian Way Music
Волна по релизу

