О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ivano Palma

Ivano Palma

Сингл  ·  2022

Ivano palma plays chopin

#Классическая
Ivano Palma

Артист

Ivano Palma

Релиз Ivano palma plays chopin

#

Название

Альбом

1

Трек Noturno No. 3 in B Major, Op. 9 "Allegretto"

Noturno No. 3 in B Major, Op. 9 "Allegretto"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

7:43

2

Трек Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 "Presto con fuoco"

Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 "Presto con fuoco"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

13:15

3

Трек Ballata No. 2 in F Major, Op. 38 "Andantino - Presto con fuoco - Agitato"

Ballata No. 2 in F Major, Op. 38 "Andantino - Presto con fuoco - Agitato"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

8:26

4

Трек Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Grave - Doppio Movimento"

Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Grave - Doppio Movimento"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

9:07

5

Трек Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Scherzo - Più lento - Tempo primo"

Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Scherzo - Più lento - Tempo primo"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

8:49

6

Трек Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Marcia funebre - Lento"

Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Marcia funebre - Lento"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

9:04

7

Трек Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Finale - Presto"

Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 "Finale - Presto"

Ivano Palma

Ivano palma plays chopin

2:01

Информация о правообладателе: Italian Way Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ivano Palma Plays Bach, Mozart, Rachmaninov and Chopin
Ivano Palma Plays Bach, Mozart, Rachmaninov and Chopin2022 · Сингл · Ivano Palma
Релиз Ivano Palma Plays Liszt and Schumann
Ivano Palma Plays Liszt and Schumann2022 · Сингл · Ivano Palma
Релиз Ivano palma plays chopin
Ivano palma plays chopin2022 · Сингл · Ivano Palma
Релиз Sonate e Fantasie
Sonate e Fantasie2021 · Альбом · Ivano Palma
Релиз SONATE E STUDI
SONATE E STUDI2021 · Альбом · Ivano Palma
Релиз PRELUDI E FUGHE
PRELUDI E FUGHE2021 · Альбом · Ivano Palma
Релиз Beethoven's Symphonies
Beethoven's Symphonies2020 · Альбом · Ivano Palma
Релиз Classy Lounge - 2019 Classical Music Collection, Vol. 10
Classy Lounge - 2019 Classical Music Collection, Vol. 102019 · Альбом · gianluigi toso
Релиз Concerto' Del Clasico
Concerto' Del Clasico2019 · Альбом · Alessandro Severa
Релиз Solo Piano - Classical Music for Ballet
Solo Piano - Classical Music for Ballet2019 · Альбом · Davide Ridella
Релиз The Classic
The Classic2019 · Альбом · Ivano Palma
Релиз Wayback To 80's Christmas Eve - Classical Background Music For Hotels
Wayback To 80's Christmas Eve - Classical Background Music For Hotels2018 · Альбом · Jusuf Beshiri
Релиз Easy Listening Piano - Vol. 1 (Classic Piano Melodies for Hotel Receptions)
Easy Listening Piano - Vol. 1 (Classic Piano Melodies for Hotel Receptions)2018 · Альбом · Davide Ridella
Релиз Bach, Haydn & Beethoven, Vol. 14
Bach, Haydn & Beethoven, Vol. 142017 · Альбом · Ivano Palma

Похожие артисты

Ivano Palma
Артист

Ivano Palma

Монах Авель
Артист

Монах Авель

Augustine Mayuga Gonzales
Артист

Augustine Mayuga Gonzales

Dave Peacock
Артист

Dave Peacock

Angelo Martino
Артист

Angelo Martino

Simon Mulligan
Артист

Simon Mulligan

Mercuzio Pianist
Артист

Mercuzio Pianist

Izumi Tateno
Артист

Izumi Tateno

Leonardo Locatelli
Артист

Leonardo Locatelli

Loïc Fauconnier
Артист

Loïc Fauconnier

Michael G. Jennings
Артист

Michael G. Jennings

Julia Severus
Артист

Julia Severus

Peaceful Piano
Артист

Peaceful Piano