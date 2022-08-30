О нас

Информация о правообладателе: Subham Films And Recording Studio
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Robe Lagmi Debau Dal De
Robe Lagmi Debau Dal De2025 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Chal jaib dakhin ghat pe
Chal jaib dakhin ghat pe2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Kailu Bewfai
Kailu Bewfai2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Dhorhi Ke Dhalai Ba
Dhorhi Ke Dhalai Ba2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Helicopter Ke Hawa Se But Jaitau Laltenwa Ge
Helicopter Ke Hawa Se But Jaitau Laltenwa Ge2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз But Jaitau Laltenwa Re
But Jaitau Laltenwa Re2024 · Сингл · Digital Walla
Релиз Chhihatri Ke Chhihattar Go Yaar
Chhihatri Ke Chhihattar Go Yaar2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Sarswati Maiya Ke Bhasan
Sarswati Maiya Ke Bhasan2024 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Dihal Numberwa Yaad Karih
Dihal Numberwa Yaad Karih2023 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Holi Mein Chit Pat
Holi Mein Chit Pat2023 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Rang Bani Chipak Jaiti
Rang Bani Chipak Jaiti2023 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Facebook Par Famous Baani
Facebook Par Famous Baani2023 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Pyar Bina Man Pagalail Ba
Pyar Bina Man Pagalail Ba2022 · Сингл · Niranjan Nirala
Релиз Aaba Bandh Di Rakhi A Bhaiya
Aaba Bandh Di Rakhi A Bhaiya2022 · Сингл · Niranjan Nirala

Niranjan Nirala
Артист

Niranjan Nirala

