MC Murilo MT

MC Murilo MT

,

MC Richão

,

Mc Duzinho SP

и 

ещё 3

Сингл  ·  2022

Festa de Bacana 2.0

Контент 18+

#Со всего мира
MC Murilo MT

Артист

MC Murilo MT

Релиз Festa de Bacana 2.0

#

Название

Альбом

1

Трек Festa de Bacana 2.0

Festa de Bacana 2.0

MC Chris Santana

,

MC Murilo MT

,

MC CB

,

Nina Capelly

,

Mc Duzinho SP

,

MC Richão

Festa de Bacana 2.0

5:47

Информация о правообладателе: A Luz Records
