Marcelo Callado

Marcelo Callado

Альбом  ·  2021

Marcelo Callado no Festival Rockit!

#Альтернативный рок
Marcelo Callado

Артист

Marcelo Callado

Релиз Marcelo Callado no Festival Rockit!

#

Название

Альбом

1

Трек Tudo É Natureza (Ao Vivo)

Tudo É Natureza (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

4:41

2

Трек Verso Vivo (Ao Vivo)

Verso Vivo (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

4:42

3

Трек Assis Bueno 37 (Ao Vivo)

Assis Bueno 37 (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

3:20

4

Трек Toque de Mãe (Ao Vivo)

Toque de Mãe (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

3:28

5

Трек Curtavida (Ao Vivo)

Curtavida (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

2:49

6

Трек Borboletas (Ao Vivo)

Borboletas (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

2:41

7

Трек Agora Créu (Ao Vivo)

Agora Créu (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

4:28

8

Трек Futuro (Ao Vivo)

Futuro (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

3:39

9

Трек Boa Noite Cinderella (Ao Vivo)

Boa Noite Cinderella (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

4:30

10

Трек Fica (Ao Vivo)

Fica (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

3:14

11

Трек Minha Cama (Ao Vivo)

Minha Cama (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

5:00

12

Трек Oceanos (Ao Vivo)

Oceanos (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

1:58

13

Трек Feitiço do Tempo (Ao Vivo)

Feitiço do Tempo (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

2:04

14

Трек Só Por Hoje (Ao Vivo)

Só Por Hoje (Ao Vivo)

Marcelo Callado

Marcelo Callado no Festival Rockit!

3:41

Информация о правообладателе: Pomar
