©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: AGUGAI
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Батыр ана
Батыр ана2025 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Қайырлы таң
Қайырлы таң2025 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Бауырым
Бауырым2024 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Мәңгілік ел
Мәңгілік ел2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Арман жол
Арман жол2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Биге шық
Биге шық2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Қонақ екен қыз бала
Қонақ екен қыз бала2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Қазақ осы
Қазақ осы2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Не керек маған
Не керек маған2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Той той
Той той2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Ұялшақ сезім
Ұялшақ сезім2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Әлдиіңді тыңдайыншы ана
Әлдиіңді тыңдайыншы ана2023 · Сингл · Дихан Ильяшев
Релиз Байдың қызын аламын
Байдың қызын аламын2023 · Сингл · Дихан Ильяшев

