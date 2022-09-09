О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Fred & Victor

Fred & Victor

Альбом  ·  2022

Ao Vivo Em Campo Grande

#Со всего мира
Fred & Victor

Артист

Fred & Victor

Релиз Ao Vivo Em Campo Grande

#

Название

Альбом

1

Трек Como é Que Esquece (Ao Vivo em Campo Grande)

Como é Que Esquece (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

3:50

2

Трек Perdoa Eu (Ao Vivo em Campo Grande)

Perdoa Eu (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:43

3

Трек Perdido Nela (Ao Vivo em Campo Grande)

Perdido Nela (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:52

4

Трек Truco, Pinga e Moda (Ao Vivo em Campo Grande)

Truco, Pinga e Moda (Ao Vivo em Campo Grande)

Loubet

,

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:37

5

Трек Intruso (Ao Vivo em Campo Grande)

Intruso (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

3:15

6

Трек Quase Que Eu Bato Meu Carro (Ao Vivo em Campo Grande)

Quase Que Eu Bato Meu Carro (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

3:01

7

Трек Tapa Na Cara (Ao Vivo em Campo Grande)

Tapa Na Cara (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:33

8

Трек Melhor Não Mas Bora! (Ao Vivo em Campo Grande)

Melhor Não Mas Bora! (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:38

9

Трек Travesseiro De Pedra (Ao Vivo em Campo Grande)

Travesseiro De Pedra (Ao Vivo em Campo Grande)

Jads e Jadson

,

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:45

10

Трек Caprichar no Beijo (Ao Vivo em Campo Grande)

Caprichar no Beijo (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:45

11

Трек Caso Isolado (Ao Vivo em Campo Grande)

Caso Isolado (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

2:19

12

Трек Futuro Namorado (Ao Vivo em Campo Grande)

Futuro Namorado (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

,

Patrícia & Adriana

Ao Vivo Em Campo Grande

3:18

13

Трек Eu Juro (Ao Vivo em Campo Grande)

Eu Juro (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

3:16

14

Трек Alguém Que Já Namora (Ao Vivo em Campo Grande)

Alguém Que Já Namora (Ao Vivo em Campo Grande)

Fred & Victor

Ao Vivo Em Campo Grande

3:01

Информация о правообладателе: R3 Produções Artísticas
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Máquina do Tempo
Máquina do Tempo2024 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Eu, Você e Ela
Eu, Você e Ela2024 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Espanto
Espanto2023 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Mostra Quem Manda
Mostra Quem Manda2023 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Quer Trair Trai
Quer Trair Trai2023 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Equivocada
Equivocada2023 · Сингл · Matheus e Lorenzo
Релиз Melhor Não, Mas Bora
Melhor Não, Mas Bora2023 · Альбом · Fred & Victor
Релиз Perdido Nela
Perdido Nela2023 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Mistura Esse Choro
Mistura Esse Choro2022 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Ao Vivo Em Campo Grande
Ao Vivo Em Campo Grande2022 · Альбом · Fred & Victor
Релиз Ao Vivo Em Campo Grande
Ao Vivo Em Campo Grande2022 · Альбом · Fred & Victor
Релиз Travesseiro De Pedra
Travesseiro De Pedra2022 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Truco, Pinga e Moda
Truco, Pinga e Moda2022 · Сингл · Fred & Victor
Релиз Melhor Não Mas Bora!
Melhor Não Mas Bora!2022 · Сингл · Fred & Victor

Похожие артисты

Fred & Victor
Артист

Fred & Victor

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож