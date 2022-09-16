О нас

Luigi Magistrelli

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Сингл  ·  2022

Swiss Clarinet

#Классическая
Luigi Magistrelli

Артист

Luigi Magistrelli

Релиз Swiss Clarinet

#

Название

Альбом

1

Трек Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: I. Allegro Moderato (On early Boxwood Clarinet)

Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: I. Allegro Moderato (On early Boxwood Clarinet)

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

1:46

2

Трек Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: II. Adagio (On early Boxwood Clarinet)

Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: II. Adagio (On early Boxwood Clarinet)

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

2:00

3

Трек Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: III. Rondo (On early Boxwood Clarinet)

Clarinet Sonata in B-Flat Major, Op. 1: III. Rondo (On early Boxwood Clarinet)

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

1:26

4

Трек Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: I. Modéré

Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: I. Modéré

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

2:45

5

Трек Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: II. Lent et soutenu

Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: II. Lent et soutenu

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

2:15

6

Трек Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: III. Vif et rythmique

Sonatine for Clarinet and Piano, H. 42: III. Vif et rythmique

Luigi Magistrelli

,

Sumiko Hojo

Swiss Clarinet

1:18

Информация о правообладателе: Halidon
