Lily Anne

Lily Anne

,

William Haviland

,

Rogerio Tutti

Альбом  ·  2022

Cinematic Piano: Film Music

#Саундтреки
Lily Anne

Артист

Lily Anne

Релиз Cinematic Piano: Film Music

#

Название

Альбом

1

Трек Forrest Gump Suite

Forrest Gump Suite

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:34

2

Трек Watermark

Watermark

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

1:49

3

Трек Ballade pour Adeline

Ballade pour Adeline

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:29

4

Трек River Flows in You

River Flows in You

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:44

5

Трек Cinema Paradiso (Arr. for Piano)

Cinema Paradiso (Arr. for Piano)

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:58

6

Трек Somewhere in Time (Arr. for Piano)

Somewhere in Time (Arr. for Piano)

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:42

7

Трек Song from a Secret Garden (Arr. for Piano)

Song from a Secret Garden (Arr. for Piano)

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

3:27

8

Трек Comptine d'un autre été: L'après-midi

Comptine d'un autre été: L'après-midi

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:09

9

Трек La valse d'Amèlie

La valse d'Amèlie

Rogerio Tutti

Cinematic Piano: Film Music

2:44

10

Трек When You Wish Upon a Star (from "Pinocchio") (Arr. for Piano)

When You Wish Upon a Star (from "Pinocchio") (Arr. for Piano)

Lily Anne

Cinematic Piano: Film Music

3:20

11

Трек Beauty and the Beast (Arr. for Piano)

Beauty and the Beast (Arr. for Piano)

Lily Anne

Cinematic Piano: Film Music

3:08

12

Трек Circle of Life (from "The Lion King") (Arr. for Piano)

Circle of Life (from "The Lion King") (Arr. for Piano)

Lily Anne

Cinematic Piano: Film Music

3:49

13

Трек If We Hold On Together (Piano Version)

If We Hold On Together (Piano Version)

William Haviland

Cinematic Piano: Film Music

4:27

14

Трек Hushabye Mountain (Piano Version)

Hushabye Mountain (Piano Version)

William Haviland

Cinematic Piano: Film Music

2:11

15

Трек Climb Ev'ry Mountain (Piano Version)

Climb Ev'ry Mountain (Piano Version)

William Haviland

Cinematic Piano: Film Music

2:35

16

Трек Gabriel's Oboe (Piano Version)

Gabriel's Oboe (Piano Version)

William Haviland

Cinematic Piano: Film Music

2:15

Информация о правообладателе: Halidon
