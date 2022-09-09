Информация о правообладателе: Halidon
Сингл · 2022
Lieder for Clarinet
#
Название
Альбом
1
Die schöne Müllerin, D. 795: No. 6, Der Neugierige (Arr. for Clarinet and Piano)
3:28
2
Die schöne Müllerin, D. 795: No. 2, Wohin? (Arr. for Clarinet and Piano)
2:44
3
3:43
4
3:43
5
3:00
6
5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied. Zart bewegt (Arr. for Clarinet and Piano)
1:48
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Gaetano & Giuseppe Donizetti: Chamber Music with Clarinet2025 · Альбом · Luigi Magistrelli
F.X.Pokorný: clarinet concertos and chamber music with clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Italian Operatic Arias for Clarinet and Piano2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Cadenzas for Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Danzi: 3 Wind Quintets, Op. 68: Quintet No. 3 in D Minor2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Variations on the Theme of We Will Rock You2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Soundtracks for Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Stadler: Heitere Variationen2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Archer: Four Short Pieces for Solo Clarinet2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Poulenc: Sonata for Clarinet and Bassoon, FP 32a2025 · Сингл · Luigi Magistrelli
Nocturne2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Schindler's List Theme2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
Nuovo Cinema Paradiso2024 · Сингл · Luigi Magistrelli
La vita è bella2024 · Сингл · Luigi Magistrelli