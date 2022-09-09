Сингл · 2022
Cello - Classical Music Masterpieces
1
Thaïs, DO 24, Act II: "Méditation" (Arr. for Cello and Orchestra - Live)
6:01
2
4:30
3
2:29
4
3:22
5
14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (For Cello and String Orchestra)
5:02
6
3:00
7
3:15
9
3:16
10
1:43
11
5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied. Zart bewegt "Brahms’ Lullaby" (Arr. for Two Cellos)
1:21
