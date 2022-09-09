О нас

Various Artists

Сингл  ·  2022

Cello - Classical Music Masterpieces

1

Трек Thaïs, DO 24, Act II: "Méditation" (Arr. for Cello and Orchestra - Live)

Thaïs, DO 24, Act II: "Méditation" (Arr. for Cello and Orchestra - Live)

Metamorphose String Orchestra

,

Pavel Lyubomudrov

,

Nike Hutchisson

Cello - Classical Music Masterpieces

6:01

2

Трек 5 Pieces in Folk Style, Op. 102: No. 2, Langsam

5 Pieces in Folk Style, Op. 102: No. 2, Langsam

Ignacy Gaydamovich

,

Janusz Grzelązka

Cello - Classical Music Masterpieces

4:30

3

Трек Gabriel's Oboe (Arr. for Cello and Orchestra)

Gabriel's Oboe (Arr. for Cello and Orchestra)

Metamorphose String Orchestra

,

Pavel Lyubomudrov

,

Mikael Samsonov

Cello - Classical Music Masterpieces

2:29

4

Трек The Falls (Arr. for Cello and Orchestra)

The Falls (Arr. for Cello and Orchestra)

Metamorphose String Orchestra

,

Pavel Lyubomudrov

,

Mikael Samsonov

Cello - Classical Music Masterpieces

3:22

5

Трек 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (For Cello and String Orchestra)

14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise (For Cello and String Orchestra)

Metamorphose String Orchestra

,

Pavel Lyubomudrov

,

Nike Hutchisson

Cello - Classical Music Masterpieces

5:02

6

Трек 6 Cello Suite, No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prélude

6 Cello Suite, No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prélude

Massimiliano Martinelli

Cello - Classical Music Masterpieces

3:00

7

Трек The Carnival of the Animals: XIII, The Swan (Arr. for Two Cellos)

The Carnival of the Animals: XIII, The Swan (Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

3:15

8

Трек Ave Maria, D. 839 (Arr. for Two Cellos)

Ave Maria, D. 839 (Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

4:11

9

Трек Cavalleria Rusticana: "Intermezzo" (Arr. for Two Cellos)

Cavalleria Rusticana: "Intermezzo" (Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

3:16

10

Трек Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein (Wiegenlied - Arr. for Two Cellos)

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein (Wiegenlied - Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

1:43

11

Трек 5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied. Zart bewegt "Brahms’ Lullaby" (Arr. for Two Cellos)

5 Lieder, Op. 49: No. 4, Wiegenlied. Zart bewegt "Brahms’ Lullaby" (Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

1:21

12

Трек The Nutcracker, Op. 71a: Waltz of the Flowers (Arr. for Two Cellos)

The Nutcracker, Op. 71a: Waltz of the Flowers (Arr. for Two Cellos)

Mr & Mrs Cello

Cello - Classical Music Masterpieces

2:27

Информация о правообладателе: Halidon
