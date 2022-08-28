О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Govinda Sarkar

Govinda Sarkar

Сингл  ·  2022

Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0

#Со всего мира
Govinda Sarkar

Артист

Govinda Sarkar

Релиз Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0

#

Название

Альбом

1

Трек Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0

Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0

Govinda Sarkar

Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0

4:24

Информация о правообладателе: Govinda Sarkar Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mari Meldi
Mari Meldi2025 · Сингл · Govinda Sarkar
Релиз Baapa Moriya
Baapa Moriya2025 · Сингл · Govinda Sarkar
Релиз Surat Ke Raja Bappa Morya 2.0
Surat Ke Raja Bappa Morya 2.02022 · Сингл · Govinda Sarkar
Релиз Lehra Do Tiranga
Lehra Do Tiranga2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Mera Bhola Shambhu
Mera Bhola Shambhu2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Zindagi
Zindagi2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Maa Bhawani
Maa Bhawani2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Naa Bhul Chhilo Amar
Naa Bhul Chhilo Amar2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Ishq Hua
Ishq Hua2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Nirmohi
Nirmohi2022 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Pyar Hua hai
Pyar Hua hai2021 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Sun Soniye
Sun Soniye2021 · Альбом · Govinda Sarkar
Релиз Yeh Jo Dil
Yeh Jo Dil2021 · Альбом · Kiran Patel
Релиз Can You Feel My Soul
Can You Feel My Soul2021 · Альбом · Kiran

Похожие артисты

Govinda Sarkar
Артист

Govinda Sarkar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож