Artisti Vari

Artisti Vari

Альбом  ·  2022

L'amore d'autunno

#Поп
Artisti Vari

Артист

Artisti Vari

Релиз L'amore d'autunno

#

Название

Альбом

1

Трек Mi sono innamorato di te

Mi sono innamorato di te

Gino Paoli

,

Mauro Ottolini

,

Orchestra Sinfonica Dei Colli Morenici

L'amore d'autunno

4:09

2

Трек Anna e Marco

Anna e Marco

Iskra Menarini

L'amore d'autunno

3:50

3

Трек Immagina il mondo che vuoi

Immagina il mondo che vuoi

Franco J. Marino

L'amore d'autunno

2:56

4

Трек L'amore del futuro

L'amore del futuro

Daniele De Gregori

L'amore d'autunno

3:39

5

Трек Quasi sera

Quasi sera

Vanessa Tagliabue Yorke

,

Mauro Ottolini

,

Orchestra Sinfonica Dei Colli Morenici

L'amore d'autunno

3:18

6

Трек Resta cu'mme

Resta cu'mme

Annamaria Castelli

,

Adrian Fioramonti

,

Thomas Sinigaglia

,

Stefano Rapicavoli

L'amore d'autunno

4:25

7

Трек Mare, morire d'amore

Mare, morire d'amore

Bungaro

L'amore d'autunno

4:35

8

Трек Senti che storia

Senti che storia

Costanzo Del Pinto

L'amore d'autunno

2:57

9

Трек Una carezza in un pugno

Una carezza in un pugno

Gino Santercole

L'amore d'autunno

4:25

10

Трек Minuetto

Minuetto

Dario Baldan Bembo

L'amore d'autunno

4:43

11

Трек Ma l'amore no

Ma l'amore no

Mauro Ottolini

,

Orchestra Ottovolante

L'amore d'autunno

6:00

12

Трек Pianoforte

Pianoforte

Giovanna Famulari

L'amore d'autunno

3:45

13

Трек Io che amo solo te

Io che amo solo te

Bobby Solo

,

Massimo Faraò Trio

L'amore d'autunno

2:51

14

Трек Te lo leggo negli occhi

Te lo leggo negli occhi

Dino

L'amore d'autunno

3:13

15

Трек Caffè amaro

Caffè amaro

I Kings

,

Dino

L'amore d'autunno

3:02

16

Трек E penso a te

E penso a te

Giulia Lorvich

,

Jimmy Cobb Italian Trio

L'amore d'autunno

4:48

17

Трек E se domani

E se domani

GATSBY SWING QUARTET

L'amore d'autunno

3:48

18

Трек Respirare

Respirare

Franz Campi

L'amore d'autunno

3:16

Информация о правообладателе: Playaudio
