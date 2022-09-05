О нас

Relax α Wave

Relax α Wave

,

Cafe Lounge Resort

Альбом  ·  2022

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

#Джаз
Relax α Wave

Артист

Relax α Wave

Релиз Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

#

Название

Альбом

1

Трек Sleep Track

Sleep Track

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:04

2

Трек Dreary Moods

Dreary Moods

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:17

3

Трек Autumn Evenings

Autumn Evenings

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

1:53

4

Трек Fall Swing

Fall Swing

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:20

5

Трек Eyes Easily Close

Eyes Easily Close

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:24

6

Трек A Sleepy Hipster

A Sleepy Hipster

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:30

7

Трек Autumn Perfection

Autumn Perfection

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

3:04

8

Трек Summer Sleep Ends

Summer Sleep Ends

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:20

9

Трек Jazz Selection

Jazz Selection

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:30

10

Трек Autumn Sunshine

Autumn Sunshine

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

1:54

11

Трек Easy on the Vibes

Easy on the Vibes

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:09

12

Трек Midday on the West Coast

Midday on the West Coast

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:27

13

Трек Grooves Perfection

Grooves Perfection

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

1:55

14

Трек Select a Siesta

Select a Siesta

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:42

15

Трек A Perfect Day Dream

A Perfect Day Dream

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:30

16

Трек Sleep In a Fall

Sleep In a Fall

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:24

17

Трек Interactions in Autumn

Interactions in Autumn

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

3:10

18

Трек Nap Attack

Nap Attack

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:15

19

Трек Ragtime Nap

Ragtime Nap

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:35

20

Трек Dreamy Sounds

Dreamy Sounds

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:02

21

Трек Reflections of Daydreams

Reflections of Daydreams

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:00

22

Трек Accept a Snooze

Accept a Snooze

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:16

23

Трек Nap Time

Nap Time

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

1:44

24

Трек Quicker to Slow Down

Quicker to Slow Down

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:36

25

Трек Dreamy Jazz

Dreamy Jazz

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:31

26

Трек Autumn's Touch

Autumn's Touch

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:18

27

Трек At the Peak of the Weary

At the Peak of the Weary

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:33

28

Трек Jazz Smooth, Afternoon

Jazz Smooth, Afternoon

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:17

29

Трек New Orleans Dream

New Orleans Dream

Relax α Wave

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:41

30

Трек Napping Nice

Napping Nice

Cafe Lounge Resort

Relaxing Colors - Relax on Your Favorite Sofa

2:03

Информация о правообладателе: Healing Tunes
