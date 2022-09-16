О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

POLXGRØED

POLXGRØED

Сингл  ·  2022

В тупике

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
POLXGRØED

Артист

POLXGRØED

Релиз В тупике

#

Название

Альбом

1

Трек В тупике

В тупике

POLXGRØED

В тупике

2:15

Информация о правообладателе: Union Distribution
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Smoke in my lungs
Smoke in my lungs2023 · Сингл · POLXGRØED
Релиз LUMENIN DANCE
LUMENIN DANCE2023 · Сингл · Trique
Релиз TRAP OF TIME
TRAP OF TIME2023 · Альбом · YOUNGDEN
Релиз Trap Shit
Trap Shit2023 · Сингл · POLXGRØED
Релиз Многоточие
Многоточие2023 · Сингл · POLXGRØED
Релиз Оставайся
Оставайся2023 · Сингл · POLXGRØED
Релиз В тупике
В тупике2022 · Сингл · POLXGRØED
Релиз DREAM
DREAM2022 · Альбом · POLXGRØED
Релиз Потерял
Потерял2022 · Альбом · POLXGRØED
Релиз Space
Space2022 · Сингл · YOUNGDEN
Релиз Вавилон
Вавилон 2022 · Сингл · POLXGRØED
Релиз Вавилон
Вавилон2021 · Сингл · POLXGRØED
Релиз Sauce Up
Sauce Up2021 · Сингл · POLXGRØED
Релиз Off the World
Off the World2021 · Сингл · POLXGRØED

Похожие артисты

POLXGRØED
Артист

POLXGRØED

SH Kera
Артист

SH Kera

ДЫМОВОЙ BRZK
Артист

ДЫМОВОЙ BRZK

Diss
Артист

Diss

Kangurad
Артист

Kangurad

TVOENEBO
Артист

TVOENEBO

НЕПОХОЖ
Артист

НЕПОХОЖ

БРУМ
Артист

БРУМ

OG PLUGGER
Артист

OG PLUGGER

Крик цикад
Артист

Крик цикад

BluePaul
Артист

BluePaul

Святой
Артист

Святой

Плут MC
Артист

Плут MC