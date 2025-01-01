Информация о правообладателе: Oscardigital
Сингл · 1986
Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)
#
Название
Альбом
1
Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)
7:46
2
Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)
4:19
3
Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)
7:43
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Mozart - Cosi fan tutte2024 · Сингл · Luigi Alva
Mozart - le nozze di figaro2024 · Сингл · Hans Rosbaud
Hans Rosbaud conducts Sibelius2023 · Сингл · Hans Rosbaud
Boccherini, Schumann & Elgar: Cello Concertos2023 · Альбом · Pierre Fournier
Mahler: Symphony No. 7 in E Minor2023 · Альбом · Gustav Mahler
Mozart & Beethoven: Works2023 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Leon Fleisher Beethoven Piano Concertos 2 and 42023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Reger: Piano Concerto in F Minor, Op. 114 - Mozart: Piano Concertos Nos. 20 & 25, K. 466 & 5032022 · Альбом · Erik Then-Bergh
French Music (Remastered 2022)2022 · Альбом · Hans Rosbaud
Beethoven: Symphony No. 8 in F Major, Op. 93 & Violin Concerto in D Major, Op. 612022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Leon Fleisher Live, Vol. 32022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
20th Century Recital: Symphonic Sounds of Sibelius, Blacher & Milhaud2022 · Альбом · Hans Rosbaud
Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73 "Emperor" (Remastered 2022)2022 · Сингл · Ludwig van Beethoven
The First Day Of Spring2022 · Сингл · Frank Chacksfield & his Orchestra