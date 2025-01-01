О нас

Hans Rosbaud

Hans Rosbaud

,

Berliner Philharmoniker

Сингл  ·  1986

Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

#Классическая
Hans Rosbaud

Артист

Hans Rosbaud

Релиз Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

#

Название

Альбом

1

Трек Finlandia, Op. 26

Finlandia, Op. 26

Berliner Philharmoniker

,

Hans Rosbaud

Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

7:46

2

Трек Valse Triste. Lento, Op. 44

Valse Triste. Lento, Op. 44

Berliner Philharmoniker

,

Hans Rosbaud

Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

4:19

3

Трек The Swan of Tuonela in A Minor, Op. 22

The Swan of Tuonela in A Minor, Op. 22

Berliner Philharmoniker

,

Hans Rosbaud

Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

7:43

4

Трек Bolero, Op. 25: III. Festivo

Bolero, Op. 25: III. Festivo

Berliner Philharmoniker

,

Hans Rosbaud

Master of Classic Music, Sibelius - Finlandia Op. 26, Valse TristeOp. 44, the Swan of Tuonela No. 3, Op. 22, Bolero (Festivo)

7:20

Информация о правообладателе: Oscardigital
