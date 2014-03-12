О нас

Varios artistas

Varios artistas

Альбом  ·  2014

Captura el Espíritu de la Música

#Поп
Varios artistas

Артист

Varios artistas

Релиз Captura el Espíritu de la Música

#

Название

Альбом

1

Трек Por Los Años Que Me Quedan

Por Los Años Que Me Quedan

Fausto Barbieri

Captura el Espíritu de la Música

4:28

2

Трек Corcovado

Corcovado

Max Foxx

Captura el Espíritu de la Música

4:09

3

Трек Encadenados

Encadenados

Chucho Valdes

Captura el Espíritu de la Música

4:03

4

Трек Concierto de Aranjuez

Concierto de Aranjuez

Jean Paul Ventura

Captura el Espíritu de la Música

4:18

5

Трек Quiéreme Mucho

Quiéreme Mucho

Orquesta Conquistador

Captura el Espíritu de la Música

3:43

6

Трек Chica De Ipanema

Chica De Ipanema

Los Hijos del Sol

Captura el Espíritu de la Música

4:28

7

Трек Samba Pa' Ti

Samba Pa' Ti

The Abraxas & Tijuana Grass

Captura el Espíritu de la Música

4:34

8

Трек Perfidia

Perfidia

Glenn Miller & Orquesta

Captura el Espíritu de la Música

3:23

9

Трек Mi Ayer

Mi Ayer

Frank Emilio Flynn

Captura el Espíritu de la Música

2:53

10

Трек Amor Eterno

Amor Eterno

Rafael Méndez

Captura el Espíritu de la Música

4:50

11

Трек Cuando Calienta el Sol

Cuando Calienta el Sol

Atahualpa Poalasin

Captura el Espíritu de la Música

2:19

12

Трек El Cóndor Pasa

El Cóndor Pasa

The String of the Inkas

Captura el Espíritu de la Música

3:16

Информация о правообладателе: Music MGP
