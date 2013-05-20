О нас

Varios artistas

Varios artistas

Альбом  ·  2013

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

#Со всего мира
Varios artistas

Артист

Varios artistas

Релиз Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

#

Название

Альбом

1

Трек Puente de los Suspiros (Live)

Puente de los Suspiros (Live)

Elsa María Elejalde

,

Isabel Iñigo

,

Leo Amaya

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

5:44

2

Трек Fina Estampa

Fina Estampa

Luis María Bilbao

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:22

3

Трек Chabuca Limeña

Chabuca Limeña

Julie Freundt

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:56

4

Трек María Sueños (En Vivo)

María Sueños (En Vivo)

Rubén Flórez

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:15

5

Трек El Surco

El Surco

Eva Ayllón

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:26

6

Трек Callecita Encendida

Callecita Encendida

Lucho Gonzáles

,

Rafael Matallana

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:41

7

Трек José Antonio (Live)

José Antonio (Live)

Marissa Rueda

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

2:36

8

Трек Ese Arar en el Mar

Ese Arar en el Mar

Fernando Ubiergo

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:51

9

Трек Camarón / Coplas a Fray Martín

Camarón / Coplas a Fray Martín

Julie Freundt

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

4:10

10

Трек La Flor de la Canela

La Flor de la Canela

Luis María Bilbao

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:05

11

Трек Lima de Veras (Live)

Lima de Veras (Live)

Carmen Marina

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:44

12

Трек Me He de Guardar

Me He de Guardar

Raphael Martos

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:27

13

Трек Zaguán

Zaguán

Eva Ayllón

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

2:49

14

Трек Pasito a Paso (En Vivo)

Pasito a Paso (En Vivo)

Mary Navarro

Chabuca... 30 Años Sin Ti (1983 - 2013)

3:32

Информация о правообладателе: Music MGP
