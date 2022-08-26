О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shambhu Meena

Shambhu Meena

,

Deepika Bhat

Сингл  ·  2022

Khali plot mara dil ko

#Фолк
Shambhu Meena

Артист

Shambhu Meena

Релиз Khali plot mara dil ko

#

Название

Альбом

1

Трек Khali plot mara dil ko

Khali plot mara dil ko

Shambhu Meena

,

Deepika Bhat

Khali plot mara dil ko

4:43

Информация о правообладателе: veera music & filames
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bandi Ubi Badal Mahal
Bandi Ubi Badal Mahal2023 · Сингл · Rinku Sharma
Релиз Banna Dil Deyo Thane
Banna Dil Deyo Thane2023 · Сингл · Shambhu Meena
Релиз Shambhu Meena Hits
Shambhu Meena Hits2023 · Альбом · Shambhu Meena
Релиз Bega Bega Aavo O Chalaniya Bheru Ji
Bega Bega Aavo O Chalaniya Bheru Ji2023 · Сингл · Shambhu Meena
Релиз Jata Ki Chori
Jata Ki Chori2023 · Сингл · Vaishali Rajkot
Релиз Me Bhul Gaya Tera Pyar
Me Bhul Gaya Tera Pyar2023 · Сингл · Shambhu Meena
Релиз मोहब्बत को आतंक
मोहब्बत को आतंक2023 · Сингл · Prabhu Mandariya
Релиз जानु दगाबाज ने भुला ना सकु
जानु दगाबाज ने भुला ना सकु2023 · Сингл · Prabhu Mandariya
Релиз Surat Chapgi Mhare Dilde Me
Surat Chapgi Mhare Dilde Me2023 · Сингл · Sanju Mali
Релиз सुण ले गुर्जर का
सुण ले गुर्जर का2023 · Сингл · Shravan Racheti
Релиз जानु दगाबाज ने भुला ना सकु
जानु दगाबाज ने भुला ना सकु2023 · Сингл · Prabhu Mandariya
Релиз जानुडी धोखेबाज
जानुडी धोखेबाज2023 · Сингл · Prabhu Mandariya
Релиз दिल धडके मन भटके
दिल धडके मन भटके2023 · Сингл · Prabhu Mandariya
Релиз Mharo Dil Thare Pe Aayo
Mharo Dil Thare Pe Aayo2023 · Сингл · Vaishali Rajkor

Похожие артисты

Shambhu Meena
Артист

Shambhu Meena

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож