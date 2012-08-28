О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Женя Ка Поник

Альбом  ·  2012

В своём кругу

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
Женя Ка Поник

Артист

Релиз В своём кругу

#

Название

Альбом

1

Трек Cлышь

Cлышь

Женя Ка Поник

,

JEGAN

В своём кругу

2:53

2

Трек Cтарые добрые

Cтарые добрые

Женя Ка Поник

,

Фаршированный бро

В своём кругу

3:01

3

Трек Оставайся собой

Оставайся собой

Женя Ка Поник

,

Mauzer Man

В своём кругу

2:13

4

Трек Что такое андерграунд

Что такое андерграунд

Женя Ка Поник

В своём кругу

1:57

5

Трек Мне похуй

Мне похуй

Женя Ка Поник

,

Роман Широков

В своём кругу

1:53

6

Трек Счастливый финал

Счастливый финал

Женя Ка Поник

,

Терри Джус

,

Самодельный кружок

В своём кругу

4:03

7

Трек Время покажет

Время покажет

Женя Ка Поник

,

Эм

В своём кругу

2:24

8

Трек Не суди других

Не суди других

Женя Ка Поник

,

ЁЖ

В своём кругу

2:53

9

Трек Я про это наслышан

Я про это наслышан

Женя Ка Поник

В своём кругу

1:22

10

Трек Шёл бы ты отсюда

Шёл бы ты отсюда

Женя Ка Поник

,

Околорэп

В своём кругу

2:18

11

Трек Остаюсь таким же

Остаюсь таким же

Женя Ка Поник

,

Терри Джус

В своём кругу

2:27

12

Трек А ты вспомни

А ты вспомни

Женя Ка Поник

В своём кругу

2:07

13

Трек Для тех кто достоин

Для тех кто достоин

Женя Ка Поник

,

Терри Джус

,

Околорэп

В своём кругу

3:26

14

Трек Хотя бы на миг(Самарская)

Хотя бы на миг(Самарская)

Женя Ка Поник

В своём кругу

3:09

15

Трек Я благодарен

Я благодарен

Женя Ка Поник

,

Лёня Мичтатель

В своём кругу

3:01

16

Трек Походу всё уже

Походу всё уже

Женя Ка Поник

В своём кругу

1:28

Информация о правообладателе: AZIMUTZVUK
