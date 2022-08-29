О нас

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Milne Ke Liye Aap Se Dil Bekaraar Hai
Milne Ke Liye Aap Se Dil Bekaraar Hai2023 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Hum Hai Ashiq Tere Gore Gore Gaal Ke
Hum Hai Ashiq Tere Gore Gore Gaal Ke2023 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Mori Bhais Kood Gai Pani Ma
Mori Bhais Kood Gai Pani Ma2023 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Bharpoor Jawani Hai Aur Hushn Hai Mastana
Bharpoor Jawani Hai Aur Hushn Hai Mastana2023 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Chalo Pyar Kare
Chalo Pyar Kare2023 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Ye Mohammad Ka Karam Hain
Ye Mohammad Ka Karam Hain2022 · Альбом · Sharif Parwaz
Релиз Khwaja Ke Shahar Me
Khwaja Ke Shahar Me2022 · Альбом · Sharif Parwaz
Релиз Hum Loge Mohammad Wale Hain
Hum Loge Mohammad Wale Hain2021 · Альбом · Sharif Parwaz
Релиз Dil Tere Naam Kar Jaunga
Dil Tere Naam Kar Jaunga2021 · Альбом · Rukhsana Bano
Релиз Allah Wale Bahot Hain
Allah Wale Bahot Hain2019 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Aasman Ke Balniyogi Per
Aasman Ke Balniyogi Per2019 · Альбом · Sharif Parwaz
Релиз Tere Jaisi Koi Aurat Na Milegi
Tere Jaisi Koi Aurat Na Milegi2019 · Альбом · Sharif Parwaz
Релиз Humko Bhi Ladki Patana Ata Hai
Humko Bhi Ladki Patana Ata Hai2019 · Сингл · Sharif Parwaz
Релиз Dulha Dulhan Ko Mubarak Ho Ye Pyara Sehra
Dulha Dulhan Ko Mubarak Ho Ye Pyara Sehra2018 · Сингл · Sharif Parwaz

Похожие артисты

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож