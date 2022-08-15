О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gautam Yadav

Gautam Yadav

Сингл  ·  2022

RJD Likhwala Odhaniya Pa

#Со всего мира
Gautam Yadav

Артист

Gautam Yadav

Релиз RJD Likhwala Odhaniya Pa

#

Название

Альбом

1

Трек RJD Likhwala Odhaniya Pa

RJD Likhwala Odhaniya Pa

Gautam Yadav

RJD Likhwala Odhaniya Pa

2:52

Информация о правообладателе: Satyam Singh
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Jaan Haliyau Ek Din Badal Jaimhi Ge
Jaan Haliyau Ek Din Badal Jaimhi Ge2025 · Сингл · Gautam Yadav
Релиз Zindagi Bitaib Rangdari Me
Zindagi Bitaib Rangdari Me2024 · Сингл · Gautam Yadav
Релиз Ahira Dhodi Chatna Ba
Ahira Dhodi Chatna Ba2022 · Сингл · Gautam Yadav
Релиз RJD Likhwala Odhaniya Pa
RJD Likhwala Odhaniya Pa2022 · Сингл · Gautam Yadav
Релиз Humke Ghuma Da Pandal Me
Humke Ghuma Da Pandal Me2022 · Альбом · Shreya Yadav
Релиз Ahiran Piyawa
Ahiran Piyawa2022 · Альбом · Gautam Yadav
Релиз Ahiran Ke Laika Brand Hola
Ahiran Ke Laika Brand Hola2022 · Альбом · Gautam Yadav
Релиз Maai Sarswati Ji
Maai Sarswati Ji2022 · Сингл · Gautam Yadav

Похожие артисты

Gautam Yadav
Артист

Gautam Yadav

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож