О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ТВОЙ СПУТНИК

ТВОЙ СПУТНИК

Сингл  ·  2022

ШАГИ

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп
ТВОЙ СПУТНИК

Артист

ТВОЙ СПУТНИК

Релиз ШАГИ

#

Название

Альбом

1

Трек ШАГИ

ШАГИ

ТВОЙ СПУТНИК

ШАГИ

2:30

Информация о правообладателе: 88 Publisher
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Широкие проспекты
Широкие проспекты2025 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз Давай сбежим с тусовки
Давай сбежим с тусовки2025 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз ПИСЬМО МОЕМУ КИЛЛЕРУ
ПИСЬМО МОЕМУ КИЛЛЕРУ2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз АМЕРИКА ЖДЁТ МЕНЯ
АМЕРИКА ЖДЁТ МЕНЯ2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз ПОГИБЕЛЬ
ПОГИБЕЛЬ2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз ТЕЛО
ТЕЛО2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз МАЛО-МАЛО
МАЛО-МАЛО2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз РЕБА
РЕБА2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз УБЕГАЙ
УБЕГАЙ2024 · Сингл · ядома
Релиз Я НЕ ПЕРЕЖИВУ ЭТУ ЗИМУ
Я НЕ ПЕРЕЖИВУ ЭТУ ЗИМУ2024 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз СГОРИ ДО ТЛА
СГОРИ ДО ТЛА2023 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз -12
-122022 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз ШАГИ
ШАГИ2022 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК
Релиз НЕ ЛЮБИШЬ
НЕ ЛЮБИШЬ2021 · Сингл · ТВОЙ СПУТНИК

Похожие артисты

ТВОЙ СПУТНИК
Артист

ТВОЙ СПУТНИК

DEFORM
Артист

DEFORM

Decord
Артист

Decord

Экспедиция Восход
Артист

Экспедиция Восход

Ермак!
Артист

Ермак!

Normandie
Артист

Normandie

Евгений Колчин
Артист

Евгений Колчин

Otherwise
Артист

Otherwise

Egor Erushin
Артист

Egor Erushin

Комната Возле Окна
Артист

Комната Возле Окна

SoundHead
Артист

SoundHead

Ashes of Soma
Артист

Ashes of Soma

Карна
Артист

Карна