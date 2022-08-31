Информация о правообладателе: Jaskaran Grewal
Сингл · 2022
7 Band
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы исполнителя
Time Chakda2023 · Сингл · Jaskaran Grewal
EP Yaaran Di2022 · Сингл · Jaskaran Grewal
Chitti Kothi2022 · Сингл · ਜਸ਼ਨਦੀਪ-ਪਰਵੀਨ ਭਾਰਟਾ
7 Band2022 · Сингл · Jaskaran Grewal
Kabootar Baaz2022 · Сингл · Deepak Dhillon
Chambal De Daaku2021 · Альбом · Deepak Dhillon
59112021 · Альбом · Jaskaran Grewal
Vota 2022 Diyan2021 · Сингл · Jaskaran Grewal
Dade Aale Rule2019 · Альбом · Gurlez Akhtar
32 Second - Single2018 · Сингл · Jaskaran Grewal
Gatte Gurh De - Single2018 · Сингл · Gurlej Akhtar
Baapu Di Yaad2015 · Сингл · Jaskaran Grewal
Thar vs. Cycle2015 · Сингл · Jaskaran Grewal