Информация о правообладателе: LIC bhojpuri hits
Сингл · 2022
Bewafa Ho Sanam
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Tajiya Muharam Jharanee Git2023 · Сингл · JK Jigar
Bhag Chala Bhaujai2023 · Сингл · JK Jigar
Ge Pagali2023 · Сингл · JK Jigar
Galti Ta Toharo Rahe Suna A Jaan2023 · Сингл · JK Jigar
Ram Ji Kahe Pyar Ke Mitaw Ta2023 · Сингл · JK Jigar
Dunu Kese Bara Bhelo2022 · Сингл · JK Jigar
Tora Ankhiya Ke Kajara Jhagara Kara Dele Ba2022 · Сингл · JK Jigar
Chus Lihe Yarva Chhori Ke Gal2022 · Сингл · JK Jigar
Bewafa Ho Sanam2022 · Сингл · JK Jigar
Vat Shawatri Geet2022 · Сингл · Khusi Sah
Saeniya Milto Banara Gae2022 · Сингл · JK Jigar
Hamra angna main bajto Ge Nirgun2022 · Альбом · JK Jigar
Dil se hair geliyau2022 · Альбом · JK Jigar
Lokna bahin chod potato bhair dam Ge2022 · Альбом · JK Jigar