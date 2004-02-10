О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

,

Saiddy Bamba

Альбом  ·  2004

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

#

Название

Альбом

1

Трек Mosquito (Ao Vivo)

Mosquito (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:31

2

Трек Bumbum Tremer (Ao Vivo)

Bumbum Tremer (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:19

3

Трек Furacão (Ao Vivo)

Furacão (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:18

4

Трек Murilete (Ao Vivo)

Murilete (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

1:47

5

Трек Casa da Baixaria (Ao Vivo)

Casa da Baixaria (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

1:29

6

Трек Lingua do P (Ao Vivo)

Lingua do P (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

1:47

7

Трек Tô no Banheiro (Ao Vivo)

Tô no Banheiro (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:26

8

Трек Mosquito 2 (Ao Vivo)

Mosquito 2 (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:08

9

Трек Uisminorfay (Ao Vivo)

Uisminorfay (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:47

10

Трек Bicha (Ao Vivo)

Bicha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:26

11

Трек Saravá (Ao Vivo)

Saravá (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:42

12

Трек Vou Meter (Ao Vivo)

Vou Meter (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:18

13

Трек Puxadinha (Ao Vivo)

Puxadinha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:14

14

Трек Arrocha, Aperta e Amassa (Ao Vivo)

Arrocha, Aperta e Amassa (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:31

15

Трек Devagar (Ao Vivo)

Devagar (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:20

16

Трек Eu Boto Não Boto (Ao Vivo)

Eu Boto Não Boto (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

3:59

17

Трек Tapinha (Ao Vivo)

Tapinha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

2:14

18

Трек Mosquito [Final] (Ao Vivo)

Mosquito [Final] (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo Piatã Fm 2004

4:39

Информация о правообладателе: Saiddy Bamba | Saiddy Produções
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Rubynho ao Vivo Salvador Mania Pagode
Rubynho ao Vivo Salvador Mania Pagode2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho - Live Samba de Roda
Rubynho - Live Samba de Roda2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo - Paulo Afonso
Rubynho ao Vivo - Paulo Afonso2022 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo 2021
Rubynho ao Vivo 20212021 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem
Rubynho ao Vivo - Harmonia das Antigas #Vemcomrubynhovem2020 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Em Juazeiro
Em Juazeiro2019 · Альбом · Bailão do Robyssão
Релиз Provou Gostou
Provou Gostou2019 · Сингл · Swingueira das Antigas
Релиз A Rua Ama 2019
A Rua Ama 20192019 · Сингл · Swingueira das Antigas
Релиз Paredão On
Paredão On2019 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз Festa de Chácara
Festa de Chácara2018 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз O Capitão
O Capitão2018 · Альбом · Biel Rios
Релиз Ritmo Louco
Ritmo Louco2018 · Альбом · Black Style
Релиз Baile da Gaiola
Baile da Gaiola2018 · Альбом · Swingueira das Antigas
Релиз A Volta 2017
A Volta 20172017 · Альбом · Swingueira das Antigas

Похожие альбомы

Релиз Папа и мама
Папа и мама2024 · Сингл · Алик Айрапетов
Релиз Ari Ari
Ari Ari2024 · Сингл · Sergey Zakharyan
Релиз IM PERI
IM PERI2025 · Сингл · Harut Bareghamyan
Релиз Дог
Дог2024 · Сингл · уже слишком
Релиз NEON
NEON2019 · Альбом · J.SON
Релиз Nima bo'lyapdi
Nima bo'lyapdi2025 · Сингл · Umidjon Muhammadiyev
Релиз Eşqimi Enməyə Qoymaram
Eşqimi Enməyə Qoymaram2025 · Сингл · Nadir Qafarzadə
Релиз Армянская ностальгия
Армянская ностальгия2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Na M' Agapas
Na M' Agapas2021 · Альбом · Avgerinos Serbos
Релиз Заберу тебя
Заберу тебя2019 · Сингл · Виталий Романов
Релиз Наше поколение
Наше поколение2023 · Сингл · уже слишком
Релиз Jean on Jean
Jean on Jean2008 · Альбом · Jean on Jean
Релиз 70's Club Hits Reloaded Vol.2
70's Club Hits Reloaded Vol.22009 · Альбом · Various Artists
Релиз Mars Komisi Remaja KGPM
Mars Komisi Remaja KGPM2024 · Сингл · Komisi Remaja KGPM

Похожие артисты

Swingueira das Antigas
Артист

Swingueira das Antigas

Денис Новиков
Артист

Денис Новиков

Варвара Чабан
Артист

Варвара Чабан

Владимир Колпаков
Артист

Владимир Колпаков

Сергей Усков
Артист

Сергей Усков

Stuffy
Артист

Stuffy

Владимир Левашев
Артист

Владимир Левашев

Андрей Давыдян
Артист

Андрей Давыдян

Давид Хинкадзе
Артист

Давид Хинкадзе

Jeff Morrow
Артист

Jeff Morrow

Татьяна Шитова
Артист

Татьяна Шитова

Савва Фадеев
Артист

Савва Фадеев

Руслан Мустафин
Артист

Руслан Мустафин