Abdullah Muqri

Abdullah Muqri

Альбом  ·  2022

Watan Ta Rasha

#Со всего мира
Abdullah Muqri

Артист

Abdullah Muqri

Релиз Watan Ta Rasha

#

Название

Альбом

1

Трек Mata Ba Da Khpal

Mata Ba Da Khpal

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

6:18

2

Трек Shundy Chiche

Shundy Chiche

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

15:21

3

Трек Sre Shonde Tore starge

Sre Shonde Tore starge

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

3:47

4

Трек Sok Ba Wady Yari ta

Sok Ba Wady Yari ta

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

15:43

5

Трек Spinzheri Chi Be Lare She Halokan

Spinzheri Chi Be Lare She Halokan

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

4:06

6

Трек Sta Lalona Ba

Sta Lalona Ba

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

1:08

7

Трек Starge Rawara Pa Ghlam Raghlima

Starge Rawara Pa Ghlam Raghlima

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

4:49

8

Трек Sta Koso K Zare

Sta Koso K Zare

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

10:13

9

Трек Ta Chi Kar Kawey

Ta Chi Kar Kawey

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

8:32

10

Трек Ta Sa Parwa Lare

Ta Sa Parwa Lare

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

10:37

11

Трек Wa Raza Chi pir baba

Wa Raza Chi pir baba

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

11:07

12

Трек Wa chat Pata Khkule Zwani Da

Wa chat Pata Khkule Zwani Da

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

12:21

13

Трек Wa Sherina liala za Chi Zo Kabal

Wa Sherina liala za Chi Zo Kabal

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

8:43

14

Трек wa watan ta zama @ IndiaMp3.Com

wa watan ta zama @ IndiaMp3.Com

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

4:34

15

Трек Wara Pashtana wida

Wara Pashtana wida

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

7:01

16

Трек Wakhure da More Starge

Wakhure da More Starge

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

5:41

17

Трек Ya Ashna Toba Da

Ya Ashna Toba Da

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

2:24

18

Трек Watan Namos Da Har Pashton

Watan Namos Da Har Pashton

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

7:29

19

Трек Watan Pa Wino K

Watan Pa Wino K

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

6:11

20

Трек Yew Shy Yew Qowat Shy

Yew Shy Yew Qowat Shy

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

7:14

21

Трек Yew Khwata Pashto Da

Yew Khwata Pashto Da

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

12:29

22

Трек Za Ba pa Lara

Za Ba pa Lara

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

3:26

23

Трек Zama WAtna Jana

Zama WAtna Jana

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

1:40

24

Трек Zama Haya Wgata

Zama Haya Wgata

Abdullah Muqri

Watan Ta Rasha

3:55

Информация о правообладателе: Zako Jan
