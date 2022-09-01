О нас

Lester

Lester

Альбом  ·  2022

For All the Losers in the World

#Рок
Lester

Артист

Lester

Релиз For All the Losers in the World

#

Название

Альбом

1

Трек The Long Road

The Long Road

Lester

For All the Losers in the World

5:06

2

Трек For All the Losers in the World

For All the Losers in the World

Lester

For All the Losers in the World

4:18

3

Трек The President of Love

The President of Love

Lester

For All the Losers in the World

5:18

4

Трек A Perfect Day to Waste

A Perfect Day to Waste

Lester

For All the Losers in the World

3:41

5

Трек Polish Boy

Polish Boy

Lester

For All the Losers in the World

4:52

6

Трек Have a Nice Life

Have a Nice Life

Lester

For All the Losers in the World

3:45

7

Трек Part-Time Lover

Part-Time Lover

Lester

For All the Losers in the World

3:54

8

Трек Start a Romance With Me

Start a Romance With Me

Lester

For All the Losers in the World

3:57

9

Трек Levit Town

Levit Town

Lester

For All the Losers in the World

4:42

10

Трек Just a Game to Play

Just a Game to Play

Lester

For All the Losers in the World

3:19

11

Трек Evensong

Evensong

Lester

For All the Losers in the World

4:31

12

Трек Small Lies

Small Lies

Lester

For All the Losers in the World

3:30

Информация о правообладателе: Lester
Волна по релизу


