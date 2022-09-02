Информация о правообладателе: Sunshine Entertainment
Сингл · 2022
Wala Nang Iba
Другие альбомы исполнителя
Memories2023 · Альбом · Renz Verano
The Ultimate Hits Collection2023 · Альбом · Renz Verano
Wala Nang Iba2022 · Сингл · Renz Verano
Bayan Kang Magiliw (Backing Track)2022 · Сингл · Dulce
Bayan Kang Magiliw2022 · Сингл · Dulce
Kaibigan Mo Lang Ako2021 · Сингл · Renz Verano
Heto Ako2021 · Альбом · Renz Verano
Magpapasko Na2021 · Альбом · Renz Verano
Lumuluha Ako2021 · Альбом · Renz Verano
Huwag Kang Mag-Alala2019 · Сингл · Renz Verano
Kay Hirap Tumanda2018 · Сингл · Chad Borja
Everyday2003 · Альбом · Renz Verano
Basta't Mahal Kita2000 · Альбом · Renz Verano
Greatest Hits1999 · Альбом · Renz Verano