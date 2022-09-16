О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Yomel El Meloso

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Альбом  ·  2022

Rap Pa To el Mundo

Контент 18+

#Рэп
Yomel El Meloso

Артист

Yomel El Meloso

Релиз Rap Pa To el Mundo

#

Название

Альбом

1

Трек Deja el Cotize

Deja el Cotize

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

2:35

2

Трек Oh Mi Dios

Oh Mi Dios

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

2:28

3

Трек Pal de Pancho

Pal de Pancho

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

,

El Fother

Rap Pa To el Mundo

2:31

4

Трек Contrarios

Contrarios

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

2:11

5

Трек Ando Capsuliando

Ando Capsuliando

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

,

Juliito

Rap Pa To el Mundo

2:21

6

Трек Un Bobo

Un Bobo

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

2:31

7

Трек Envidioso

Envidioso

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

2:26

8

Трек La Gerencia

La Gerencia

Yomel El Meloso

,

Big Chriss & Draco Deville

Rap Pa To el Mundo

1:59

Информация о правообладателе: Yomel El Meloso
