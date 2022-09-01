О нас

Информация о правообладателе: Sovietwave Records
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Summertime Vibes
Summertime Vibes2025 · Сингл · grust200
Релиз Радикальность (Acoustic Version)
Радикальность (Acoustic Version)2025 · Сингл · grust200
Релиз вальс
вальс2025 · Сингл · Sxpl
Релиз Мутная вода
Мутная вода2025 · Сингл · grust200
Релиз Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)
Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)2025 · Альбом · grust200
Релиз Радостно и ясно завтра будет утро
Радостно и ясно завтра будет утро2025 · Альбом · grust200
Релиз Отпусти, пойду (Стихи Янки Дягилевой)
Отпусти, пойду (Стихи Янки Дягилевой)2025 · Альбом · Глухой Телефон
Релиз Таблетка
Таблетка2025 · Сингл · grust200
Релиз Спокойной ночи
Спокойной ночи2024 · Сингл · grust200
Релиз Ты не виноват
Ты не виноват2024 · Сингл · grust200
Релиз Полетели
Полетели2024 · Сингл · Врата Овертона
Релиз Пусть так будет
Пусть так будет2024 · Сингл · Бумажные Цветы
Релиз 2x2
2x22024 · Сингл · grust200
Релиз Безучастные
Безучастные2024 · Сингл · grust200

Похожие альбомы

Релиз Традиционные ценности
Традиционные ценности2023 · Альбом · grust200
Релиз Радостно и ясно завтра будет утро
Радостно и ясно завтра будет утро2025 · Альбом · grust200
Релиз Тени
Тени2022 · Сингл · grust200
Релиз Окна
Окна2023 · Альбом · Настежь
Релиз Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)
Радостно и ясно завтра будет утро (Remix)2025 · Альбом · grust200
Релиз Для чего всё это мне
Для чего всё это мне2022 · Сингл · DenDerty
Релиз ты меня не найдёшь под снегом˚✧⁎⁺
ты меня не найдёшь под снегом˚✧⁎⁺2022 · Сингл · grust200
Релиз Две комнаты
Две комнаты2025 · Альбом · chernoburkv
Релиз Тепло другого тела
Тепло другого тела2022 · Сингл · Аура
Релиз Лунный блик
Лунный блик2024 · Сингл · keelse
Релиз Fever Daydream
Fever Daydream2024 · Альбом · The Black Queen
Релиз Сонные омуты
Сонные омуты2023 · Сингл · Аура
Релиз Снова
Снова2022 · Сингл · Stargazer
Релиз Scandroid
Scandroid2022 · Альбом · Scandroid

Похожие артисты

grust200
Артист

grust200

зубы:)
Артист

зубы:)

Бумажные Цветы
Артист

Бумажные Цветы

Пруд
Артист

Пруд

ANAIT
Артист

ANAIT

пивзавод2077
Артист

пивзавод2077

ATOW
Артист

ATOW

Кирилл Коперник
Артист

Кирилл Коперник

Серцелев
Артист

Серцелев

Пост Парк
Артист

Пост Парк

Глухой Телефон
Артист

Глухой Телефон

Haydron
Артист

Haydron

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2010
Артист

НЕСЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2010