Eldəniz Məmmədov

Eldəniz Məmmədov

Альбом  ·  2022

İfalar, Vol. 2

#Поп
Eldəniz Məmmədov

Артист

Eldəniz Məmmədov

Релиз İfalar, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Azərbaycan (Heydərtək Bir Dahi Sənin Varındır)

Azərbaycan (Heydərtək Bir Dahi Sənin Varındır)

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:31

2

Трек Can Azərbaycan

Can Azərbaycan

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:43

3

Трек Şuşam Mənim

Şuşam Mənim

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:43

4

Трек Biz Niyə Unudaq Bir-Birimizi

Biz Niyə Unudaq Bir-Birimizi

Eldəniz Məmmədov

,

Gülay Zeynallı

İfalar, Vol. 2

4:29

5

Трек Buludlar (Duman)

Buludlar (Duman)

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

5:27

6

Трек Can Candan Ayrı Qalarsa

Can Candan Ayrı Qalarsa

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:27

7

Трек Əgər Qayıda Bilsəm (Uşaqlıq İlləri)

Əgər Qayıda Bilsəm (Uşaqlıq İlləri)

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

5:02

8

Трек Mənim Can Yoldaşım

Mənim Can Yoldaşım

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:36

9

Трек Toy Səsi

Toy Səsi

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:09

10

Трек Elə Bəndəm

Elə Bəndəm

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:29

11

Трек Gecələr

Gecələr

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:10

12

Трек Gedək Biz Olmayan Yerə

Gedək Biz Olmayan Yerə

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:53

13

Трек Gəlmədi

Gəlmədi

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:43

14

Трек Gərək

Gərək

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:38

15

Трек Gözünə Qurban

Gözünə Qurban

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:54

16

Трек Gül İnciyər

Gül İnciyər

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:39

17

Трек Güllü Qafiyə

Güllü Qafiyə

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

6:38

18

Трек Kədərin Vardır

Kədərin Vardır

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:23

19

Трек Qoca Dağlar

Qoca Dağlar

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:29

20

Трек Məni Xatırladırmı

Məni Xatırladırmı

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:48

21

Трек Salam Verdim Bir Gözələ

Salam Verdim Bir Gözələ

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:49

22

Трек Sən Gəlməsən

Sən Gəlməsən

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:56

23

Трек Səni Sevməmək Olmaz

Səni Sevməmək Olmaz

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:41

24

Трек Sevmək Vaxtıdır

Sevmək Vaxtıdır

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:03

25

Трек Sultanım Ol

Sultanım Ol

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

3:51

26

Трек Töhfə

Töhfə

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:36

27

Трек Toy Günü

Toy Günü

Eldəniz Məmmədov

İfalar, Vol. 2

4:09

Информация о правообладателе: mikpro
Волна по релизу


