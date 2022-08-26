О нас

Khurshid Alam

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Альбом  ·  2022

Khwaja Maharaja

#Со всего мира
Khurshid Alam

Артист

Khurshid Alam

Релиз Khwaja Maharaja

#

Название

Альбом

1

Трек Aaj Dulha Bane Hai Khwaja

Aaj Dulha Bane Hai Khwaja

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

13:52

2

Трек Aaj Mere Ghar Khwaja Aaye

Aaj Mere Ghar Khwaja Aaye

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

14:40

3

Трек Ajmer Bulalo Khwaja Ji

Ajmer Bulalo Khwaja Ji

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

15:01

4

Трек Ajmer Ki Gali Me

Ajmer Ki Gali Me

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

12:46

5

Трек Ali Ki Shan Hai

Ali Ki Shan Hai

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

16:41

6

Трек Allah Janta Hai Husain Ka Martaba

Allah Janta Hai Husain Ka Martaba

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

22:57

7

Трек Badi Khubsurat Madine Ki Galiya

Badi Khubsurat Madine Ki Galiya

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

9:03

8

Трек Husain Ka Pegam Jindabad

Husain Ka Pegam Jindabad

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

15:14

9

Трек Jamana Husain Ka

Jamana Husain Ka

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

16:17

10

Трек Kah Rahe Hai Ebne Haider

Kah Rahe Hai Ebne Haider

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

21:15

11

Трек Khwaja Ka Daman Nahi Chodenge

Khwaja Ka Daman Nahi Chodenge

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

12:12

12

Трек Khwaja Maharaja

Khwaja Maharaja

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

18:56

13

Трек Khwaja Nabi Ke Shahjade

Khwaja Nabi Ke Shahjade

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

12:58

14

Трек Khwaja Sabse Badi Sarkar

Khwaja Sabse Badi Sarkar

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

14:23

15

Трек Madine Ki Jisko Mohabbat Na Hogi

Madine Ki Jisko Mohabbat Na Hogi

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

21:42

16

Трек Pyare Mohammad Ki Tum Ho Nishani

Pyare Mohammad Ki Tum Ho Nishani

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

13:59

17

Трек Salam-E-Shahanshah-E-Wali

Salam-E-Shahanshah-E-Wali

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

7:28

18

Трек Sarkar Anguthi Hai Khwaja

Sarkar Anguthi Hai Khwaja

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

17:13

19

Трек Tumhare Aangan Main Khwaja

Tumhare Aangan Main Khwaja

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

12:58

20

Трек Yeh Hai Rasule Pak Ka Jalwa

Yeh Hai Rasule Pak Ka Jalwa

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

6:03

21

Трек Yeh Karam Hai Kamali Wale Ka

Yeh Karam Hai Kamali Wale Ka

Khurshid Alam

,

Aslam Akram Sabri

Khwaja Maharaja

20:20

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
