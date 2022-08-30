О нас

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor

Альбом  ·  2022

Orquesta Del Sabor Oficial

#Разное
Orquesta Del Sabor

Артист

Orquesta Del Sabor

Релиз Orquesta Del Sabor Oficial

#

Название

Альбом

1

Трек Caprichosa

Caprichosa

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

2:45

2

Трек Sed De Amor

Sed De Amor

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:00

3

Трек Pedacito De Mi Vida

Pedacito De Mi Vida

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:36

4

Трек Mi Primer Amor

Mi Primer Amor

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:05

5

Трек Homenaje a Don Medardo

Homenaje a Don Medardo

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

7:00

6

Трек Estrechandome

Estrechandome

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:16

7

Трек Cariñito Mio

Cariñito Mio

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:12

8

Трек Lagrima Por Lagrima

Lagrima Por Lagrima

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:30

9

Трек Llorando Me Vine

Llorando Me Vine

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

2:53

10

Трек Más Allá De Todo

Más Allá De Todo

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:31

11

Трек Mix Flor Maria

Mix Flor Maria

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

5:21

12

Трек Todo Se Acabo

Todo Se Acabo

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:04

13

Трек Triste Destino

Triste Destino

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:51

14

Трек Maria Chun Chun

Maria Chun Chun

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:21

15

Трек Mix Bachita

Mix Bachita

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:45

16

Трек Mix Rosa En Boton

Mix Rosa En Boton

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:10

17

Трек Que Pasara

Que Pasara

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:12

18

Трек Bella

Bella

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:57

19

Трек Mix La Negrita

Mix La Negrita

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:44

20

Трек Mix O Te Quedas O Te Vas

Mix O Te Quedas O Te Vas

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:16

21

Трек Pasito Tun Tun

Pasito Tun Tun

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:32

22

Трек Penas

Penas

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:14

23

Трек Yo Si Me Enamoré

Yo Si Me Enamoré

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:14

24

Трек Cuando Quieras Donde Quieras

Cuando Quieras Donde Quieras

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:37

25

Трек Madrecita Mia

Madrecita Mia

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:51

26

Трек Marejada

Marejada

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:06

27

Трек Mi Unico Amor

Mi Unico Amor

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:15

28

Трек Mix Amor Prohibido

Mix Amor Prohibido

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:40

29

Трек Te Extrano

Te Extrano

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:54

30

Трек Amor Pirata

Amor Pirata

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:06

31

Трек Cuidarte El Alma

Cuidarte El Alma

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:18

32

Трек Mix Aqui Siempre Estare

Mix Aqui Siempre Estare

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

5:16

33

Трек Mix Suave Nama

Mix Suave Nama

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

5:36

34

Трек Solo Borrachito

Solo Borrachito

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:42

35

Трек Solo Voy Caminando

Solo Voy Caminando

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:36

36

Трек Tu Ausencia

Tu Ausencia

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

4:33

37

Трек Vestidito Blanco

Vestidito Blanco

Orquesta Del Sabor

Orquesta Del Sabor Oficial

3:06

Информация о правообладателе: Orquesta Del Sabor
