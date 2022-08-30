О нас

Benedikt Waldheuer

Benedikt Waldheuer

Альбом  ·  2022

Piano Favorites 2

#Инструментальная
Benedikt Waldheuer

Артист

Benedikt Waldheuer

Релиз Piano Favorites 2

#

Название

Альбом

1

Трек Comptine D'un Autre Été

Comptine D'un Autre Été

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:42

2

Трек I Giorni

I Giorni

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

5:22

3

Трек Le Moulin

Le Moulin

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:46

4

Трек First Rendevouz

First Rendevouz

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

1:38

5

Трек Inception

Inception

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

6:05

6

Трек Le Onde

Le Onde

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:18

7

Трек Let Her Go

Let Her Go

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:16

8

Трек Little Lion Man

Little Lion Man

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:23

9

Трек Lights

Lights

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:13

10

Трек Make You Feel My Love

Make You Feel My Love

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:30

11

Трек Only Time

Only Time

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:25

12

Трек River Flows in You

River Flows in You

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:56

13

Трек Ordinary World

Ordinary World

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:16

14

Трек Frozen

Frozen

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:51

15

Трек Fields of Gold

Fields of Gold

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:37

16

Трек Go Solo

Go Solo

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:04

17

Трек I'm Yours

I'm Yours

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:06

18

Трек Love the Way You Lie

Love the Way You Lie

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

3:21

19

Трек Only Teardrops

Only Teardrops

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:46

20

Трек People Help the People

People Help the People

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:32

21

Трек Pirates of the Caribbean

Pirates of the Caribbean

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:24

22

Трек Stairway to Heaven

Stairway to Heaven

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

6:26

23

Трек Smells Like Teen Spirit

Smells Like Teen Spirit

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

2:10

24

Трек Purpose

Purpose

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

1:55

25

Трек Read All About It

Read All About It

Benedikt Waldheuer

Piano Favorites 2

4:10

Информация о правообладателе: Benedikt Waldheuer
