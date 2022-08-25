О нас

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Salam Nabi Pe
Salam Nabi Pe2023 · Альбом · Gulam Waris
Релиз ya nabi salam alaika
ya nabi salam alaika2023 · Сингл · Gulam Waris
Релиз Ye Karam Khwaja Ka Hain
Ye Karam Khwaja Ka Hain2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Tere Karam Se Khwaja
Tere Karam Se Khwaja2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Rahmat Ka Samandar Hain Ali Ali
Rahmat Ka Samandar Hain Ali Ali2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Mujhe Khwaja Mile To Khuda Mil Gaya
Mujhe Khwaja Mile To Khuda Mil Gaya2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Peer Ka Karam
Peer Ka Karam2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Mai Gulam Tajuddin Hu
Mai Gulam Tajuddin Hu2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Mere Khwaja Badshah Hain
Mere Khwaja Badshah Hain2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Mera Peer Tajuddin
Mera Peer Tajuddin2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Khwaja Ji Bhul Na Jana
Khwaja Ji Bhul Na Jana2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Khwaja Badshaha
Khwaja Badshaha2022 · Альбом · Khurshid Alam
Релиз Kholo Karam Ka Darwaza Ya Khwaja
Kholo Karam Ka Darwaza Ya Khwaja2022 · Альбом · Gulam Waris
Релиз Jannati Darwaza
Jannati Darwaza2022 · Альбом · Gulam Waris

