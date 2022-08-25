О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Waqiyate Sabir Kaliayr
Waqiyate Sabir Kaliayr2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Sawan-E-Hayat Garib Nawaz
Sawan-E-Hayat Garib Nawaz2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Pyari Pyari Chudiyan
Pyari Pyari Chudiyan2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Ramzan Ke Phool
Ramzan Ke Phool2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Namaz Ka Tauhafa
Namaz Ka Tauhafa2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Maa Ke Kadamo Ke Niche Hain Jannat
Maa Ke Kadamo Ke Niche Hain Jannat2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Khwaja Ji Kar Do Karam
Khwaja Ji Kar Do Karam2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Hind Ke Khwaja
Hind Ke Khwaja2022 · Альбом · Geeta
Релиз Dastan-E-Qutbul Hind
Dastan-E-Qutbul Hind2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Azmat-E-Shabbir
Azmat-E-Shabbir2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Jinada Janaje Ki Namaz
Jinada Janaje Ki Namaz2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Amana Ka Lal Halima Ka Chand
Amana Ka Lal Halima Ka Chand2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Armane Haj
Armane Haj2022 · Альбом · Taslim Asif
Релиз Ajmer Jannat Hain
Ajmer Jannat Hain2022 · Альбом · Teena Parveen

Похожие артисты

Taslim Asif
Артист

Taslim Asif

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож