BMG Polo

Альбом  ·  2022

Almost Legendary

Контент 18+

#Хип-хоп
BMG Polo

Артист

Релиз Almost Legendary

#

Название

Альбом

1

Трек Almost Legendary

Almost Legendary

BMG Polo

Almost Legendary

2:34

2

Трек Humble

Humble

BMG Polo

Almost Legendary

2:16

3

Трек Free da Bros

Free da Bros

BMG Polo

,

BMG Trap

,

1022 Draco

Almost Legendary

2:06

4

Трек Save the Day

Save the Day

BMG Polo

,

Ju$ Guy

,

1022 Draco

Almost Legendary

2:23

5

Трек Rap Money

Rap Money

BMG Polo

Almost Legendary

2:13

6

Трек First Place

First Place

BMG Polo

,

1022 Draco

,

1022 Ree

,

Ju$ Guy

Almost Legendary

2:18

7

Трек Vegas

Vegas

BMG Polo

Almost Legendary

1:49

8

Трек Main Dawg

Main Dawg

BMG Polo

Almost Legendary

2:00

9

Трек Back Home

Back Home

BMG Polo

Almost Legendary

2:38

10

Трек 200 on Drank (Nocap Flow)

200 on Drank (Nocap Flow)

BMG Polo

Almost Legendary

2:08

11

Трек If You Want It

If You Want It

BMG Polo

Almost Legendary

2:20

12

Трек 1 O Double 2

1 O Double 2

BMG Polo

Almost Legendary

1:35

13

Трек No Friends

No Friends

BMG Polo

Almost Legendary

2:27

14

Трек Keep My Distance

Keep My Distance

BMG Polo

Almost Legendary

2:13

15

Трек My Kit

My Kit

BMG Polo

Almost Legendary

1:48

16

Трек Sorry Mama (Outro)

Sorry Mama (Outro)

BMG Polo

Almost Legendary

2:47

Информация о правообладателе: 10224L
